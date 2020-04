"Zunanje ministrstvo naj umakne sporen odziv Svetu Evrope"

Odbora sta v današnjem nadaljevanju prekinjene seje po večurni razpravi zavrnila tri sklepe, ki so jih predlagale opozicijske SD, LMŠ, Levice in SAB, so pa poslanci podprli sklep, ki ga je pripravila koalicijska SMC, piše STA.

Poziv za svobodo novinarstva in uredniške neodvisnosti

Odbora v sklepu predlagata zunanjemu ministrstvu, naj umakne sporen odziv urada vlade za komuniciranje, naslovljen na spletno platformo Sveta Evrope. Hkrati pozivata vse nosilce javnih funkcij, naj se vzdržijo vsakršnega omejevanja svobode novinarskega dela in uredniške neodvisnosti ter posegov v pravico javnosti do obveščenosti.

Vlada je v pismu, ki ga je v začetku aprila posredovala Svetu Evrope, med drugim zapisala, da večina medijev v Sloveniji izvira iz komunističnega režima. Opozorila je tudi, da so bolj ali manj propadli vsi poskusi oblikovanja novih medijev, ki ne bi temeljili na dediščini totalitarne preteklosti, saj niso dobili prihodkov iz oglaševanja.

Zunanjega ministra danes ni bilo na razpravo. Foto: Ana Kovač

Odbora sta razpravo o sporni "depeši" začela že minuli torek, vendar je bila seja prekinjena, ker poslanci niso dobili vseh odgovorov zunanjega ministra Anžeta Logarja. Danes Logarja sploh ni bilo v DZ, ker je imel druge obveznosti, zastopal pa ga je državni sekretar na zunanjem ministrstvu Tone Kajzer.

Kajzer je na kratko povzel nastop ministra Logarja, ki je poslancem minuli teden pojasnil, da odziv vlade ni bil depeša, kot so v sklicu seje navedli predlagatelji, temveč odgovor na objavo na spletni platformi Sveta Evrope, da predsednik vlade Janez Janša pritiska medije. Državni sekretar je na vztrajanje poslancev potrdil, da je odziv pripravil urad vlade za komuniciranje, Svetu Evrope pa ga je posredovalo zunanje ministrstvo, poroča STA.

Poslanci SDS vztrajali, da v dopisu vse drži

Opozicijski poslanci so vztrajali pri zahtevi, naj vlada enostranski in nesprejemljiv dopis umakne in prekliče ter ga nadomesti z vsebino, ki ne bo škodila ugledu Slovenije. SDS so opomnili, da so v odzivu pozabili omeniti svoje medije, ki jih financirajo Madžari.

Poslanci SDS so opoziciji očitali politikantstvo in nestrokovnost, saj da ne gre za depešo, temveč za vladni odziv na objavo na platformi Sveta Evrope, ter vztrajali, da v dopisu vse drži. So se pa od dokumenta, ki so ga poslanci v večurni burni razpravi imenovali depeša, odziv, odgovor, pismo in celo sonet, ogradili v koalicijskih SMC in DeSUS.

Foto: Matej Leskovšek

Gregor Perič je dejal, da se v SMC od takšnih odzivov ograjuje in da bo koristno za vse, da se ne ponovijo več. Želi si, da bi bil odziv uravnotežen in bi odražal dejansko stanje. Poudaril je, da se nihče v Sloveniji ne sme počutiti ogroženega. Novinarstvo mora biti po njegovih besedah svobodno, neodvisno in objektivno. "To je ena izmed svetinj demokracije," je dodal.

Branislav Rajić (SMC) je vladni odziv označil za neodgovorno ravnanje, ki po nepotrebnem poglablja napetosti v družbi. Zavzel se je za spoštovanje svobode medije in svobode izražanja ter izrazil nasprotovanje poseganju v uredniško politiko medijev. Vmešavanje politike v svobodno delo novinarjev je po njegovih besedah civilizacijsko nedostojno.

Jurij Lep (DeSUS) je dejal, da v njegovi stranki ne podpirajo vsebine odziva in se od nje distancirajo. Poudaril je, da bi moral biti dokument usklajen na ravni koalicije, še navaja STA.