Logar zanikal, da je vladni odgovor Svetu Evrope depeša

Matjaž Nemec (SD) je po poročanju STA dejal, da je pismo, ki so ga pripravili na uradu vlade za komuniciranje (Ukom), Svetu Evrope pa ga je poslalo zunanje ministrstvo, namenjeno notranjepolitičnemu obračunavanju in predstavlja nov napad na novinarje. Po njegovih besedah dokument manipulativno opisuje medijsko krajino v Sloveniji, izpušča pa informacije, ki vladajočo SDS povezujejo z mediji, ki so predmet policijske preiskave zaradi sumljivih denarnih tokov iz Madžarske ali širijo lažne novice.

"Vlada blati slovenske medije in novinarje"

Nemec je dodal, da vlada v dokumentu blati slovenske medije in novinarje. "Pismo, ki je bilo naslovljeno na Svet Evrope, predstavlja enostransko, politično motivirano in neodgovorno ravnanje vlade, ki blati ugled Republike Slovenije in namesto ukrepanja za zaščito standardov, svobode in neodvisnosti novinarskega dela nadaljuje vojno proti medijem in poglablja napetosti v družbi," je poudaril. Po njegovih besedah je treba obsoditi dejstvo, da predsednik vlade Janez Janša izkorišča epidemijo novega koronavirusa za blatenje in izkrivljanje obveščanja evropskih institucij o stanju medijev v Sloveniji.

Logar: Logarjeve depeše ni, ne obstaja

Anže Logar je na začetku po pisanju STA dejal, da je bil na sejo vabljen očitno po pomoti, saj z odgovorom Svetu Evrope nima pravzaprav nič. Pojasnil je, da ne gre za odziv na izjavo komisarke Sveta Evrope za človekove pravice Dunje Mijatović, kot v sklicu seje navajajo predlagatelji. Vlada se na to izjavo še ni odzvala, če se pa bo, bo odziv pripravil Ukom, je dodal. Minister je poslancem pojasnil, da vladni odziv ni bil depeša. "Laž je navedba, da gre za depešo, Logarjeve depeše ni, ne obstaja," je zatrdil.

Foto: STA

Minister se sprašuje, kaj v zapisanem ne drži

Povedal je tudi, da ni neposredno prejel vladnega odziva, pri njegovem nastajanju ni sodeloval. "Ali podpiram besedilo? Se strinjam z vsebino? Kaj pa v zapisanem ne drži?" je poslance po poročanju STA vprašal Logar. Prebral je tudi spremljajočo depešo s štirimi točkami, ki jo je zunanje ministrstvo pripravilo in poslalo skupaj z vladnim odzivom Svetu Evrope.

Tomićeva: Minister nas je popljuval, polil z gnojnico in odšel

Logar je po svojem nastopu sejo zaradi drugih obveznosti zapustil. Predsednica odbora za kulturo Violeta Tomić je bila zaradi tega ogorčena: "Minister nas je popljuval, polil z gnojnico in odšel."