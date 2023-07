Žrtve kaznivih dejanj do odškodnine ne glede na državljanstvo

Veljati je začela novela zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, ki pravico do odškodnin žrtvam kaznivih dejanj širi tudi na državljane tretjih držav. Novela, ki so jo vložili koalicijski poslanci, predvideva pridobitev odškodnine iz državne sheme ne glede na državljanstvo žrtve.

Novela zakona tako odpravlja formalni pogoj državljanstva Slovenije ali druge države članice EU za pridobitev odškodnine po tem zakonu in določa pridobitev odškodnine iz državne sheme ne glede na državljanstvo žrtve.

To je pomembno zlasti v kontekstu boja proti trgovini z ljudmi, saj žrtve navadno nimajo urejenega stalnega prebivališča ali državljanstva. Druga sprememba uvaja možnost, da se upravičenec do odškodnine odpove pravnemu varstvu in s tem hitreje pride do odškodnine.

Novelo je konec marca v parlamentarni postopek vložila skupina poslancev koalicijskih Gibanja Svoboda, SD in Levice s prvopodpisano poslanko Svobode Lucijo Tacer. Poslanci koalicije s tem uresničujejo priporočila varuha človekovih pravic in se odzivajo na pobude EU ter opozorila Sveta Evrope v zvezi s pomanjkljivo zakonodajno ureditvijo zagotavljanja pravice dostopa do odškodnine žrtvam trgovine z ljudmi, je ob vložitvi novele poudarila Tacerjeva.

Državni sekretar na ministrstvu za pravosodje Igor Šoltes je konec junija napovedal, da nameravajo do konca leta pripraviti sistemske spremembe zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj.