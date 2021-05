Izredni seji DZ, ki ju koalicija in opozicija zahtevata po zavrnitvi dnevnega reda redne seje, bosta prihodnji teden, so se na posvetu dogovorili predsednik DZ Igor Zorčič in vodje poslanskih skupin. V torek bodo začeli sejo glede predloga ustavne obtožbe premierja Janeza Janše, sledila pa bo seja z večino točk, ki so bile uvrščene na redno sejo.

Poslanke in poslanci namreč v ponedeljek na začetku majske seje niso potrdili dnevnega reda, za je glasovalo 42 poslancev in proti 42. Igor Zorčič je sejo DZ končal, še preden se je začela. Opozicija je takoj zahtevala sklic izredne seje s točko predloga ustavne obtožbe Janeza Janše, koalicija pa izredno sejo za obravnavo večine točk, ki so bile predvidene za redno sejo.

Prva izredna seja predvidoma v torek

Kot so se dogovorili na današnjem posvetu, ki je potekal za zaprtimi vrati, bosta obe izredni seji prihodnji teden. V torek bodo predvidoma začeli odločati, ali bo DZ zahteval mnenje predsednika republike Boruta Pahorja glede predloga ustavne obtožbe predsednika vlade. Po obravnavi predloga ustavne obtožbe bo predvidoma do petka potekala izredna seja, ki jo je zahtevala koalicija. Časovnico sej bo sicer v ponedeljek določil kolegij predsednika DZ.

Na današnjem posvetu, ki je potekal za zaprtimi vrati, so se dotaknili tudi zahtev opozicijskih LMŠ, Levice, SD, SAB in poslanske skupine nepovezanih poslancev (NeP) za novo prerazporeditev mest v delovnih telesih DZ. Prepričani so, da ima opozicija tudi po tistem, ko so poslancem NeP dodelili 12 mest v delovnih telesih, v teh še vedno osem mest premalo. Kot so danes ugotavljali v opozicijskih vrstah, koalicija očitno temu ni naklonjena.