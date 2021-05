Predlog novega razreza mest v delovnih telesih so na današnjem kolegiju podprle koalicijske poslanske skupine, NeP in LMŠ. Vodja poslanske skupine NeP Janja Sluga je izrazila zadovoljstvo, da so pri razrezu mest naredili korak naprej in je nov razrez približek temu, kot naj bi po matematičnem izračunu moral biti. Po njenem mnenju so še določena nesorazmerja, ki ne odražajo razmerij med koalicijo in opozicijo, a kljub temu sklepu niso nasprotovali.

V poslansko skupino nepovezanih poslancev (NeP) so se namreč združili nekdanji poslanci SMC Janja Sluga, Igor Zorčič in Branislav Rajić ter nekdanji poslanec DeSUS Jurij Lep. Doslej v delovnih telesih niso mogli sodelovati, večji del opozicije je večkrat neuspešno poskušal s svojim predlogom za njihovo vključitev.

Z danes potrjenim predlogom je DeSUS odstopila mesta v odboru DZ za kulturo, odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino in komisiji za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

SMC je nepovezanim poslancem odstopila po eno mesto v devetih delovnih telesih: mandatno-volilni komisiji DZ, komisiji za poslovnik, komisiji za narodni skupnosti, komisiji za nadzor javnih financ, komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ustavni komisiji, odboru za zunanjo politiko, odboru za obrambo in odboru za zadeve EU. V tem sklopu bodo poslanci NeP zasedali podpredsedniški mesti v odboru za obrambo in odboru za zunanjo politiko.