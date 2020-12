Zorčič: Erjavčevo zagotovilo ne igra nobene vloge

Zorčič je v ponedeljek pojasnil, da pred odločitvijo SMC za pogovore z Erjavcem in strankami KUL pričakujejo pogovore in povezovanje med opozicijskimi strankami, zlasti LMŠ, SAB in DeSUS. "Res je, sam sem zagovornik tega, a sem danes, kot vidim v nekih člankih, že doživel pogrom," je po pisanju STA ugotavljal v današnji izjavi ob robu seje DZ.

Na levi preveč premajhnih strank

Po njegovem mnenju pa je to pogoj za dolgoročno stabilno slovensko politiko. "Preprosto se moramo zavedati, da je premajhnih strank preveč, sploh na levem delu političnega prostora. Če želimo kot alternativo tej ali kateri koli drugi vladi postaviti koalicijo nekih strank, bi bilo prav, da te stranke najprej izkažejo sposobnost medsebojnega povezovanja izven tega, da samo hodijo skupaj pred kamere in povedo, da so se povezale," je poudaril Zorčič po poročanju STA.

Foto: STA

Glede na to, da so zdaj tri stranke v opoziciji, po njegovem mnenju lahko pokažejo gesto s tem, da začnejo pogovore o medsebojnem povezovanju, "ki je bilo leta 2019 vsaj dvakrat zamujeno". V SMC po Zorčičevih besedah opozarjajo politične akterje, da ni mogoče le enkrat v mandatu malo premešati karte, ker imaš potem še vedno iste karte v roki. Pač pa je treba, kot pravi, dati vsem akterjem novo obliko in vsebino in zdaj je najprimernejši trenutek za to, navaja STA.

V DZ je 90 poslancev ...

Ob vprašanju, ali ima Erjavec kot možen kandidat za mandatarja nove vlade v DZ dovolj glasov, je Zorčič spomnil, da je v DZ 90 poslancev. Če so se nekateri osredotočili le na SMC, jih morajo tudi poslušati, je opozoril. Vsaka politična stranka mora po njegovih besedah zasledovati ne le svoje politične cilje, ampak tudi politično stabilnost. "Da bomo postavljeni le pred dejstvo, naj damo glasove, potem pa se bomo že dogovorili, ... Take igre pa se tudi ne moremo iti," je še poudaril.

Sam bo prevzel glasovnico, če bo prišlo do glasovanja

V luči vprašanj o konstruktivni nezaupnici je Zorčič dejal, da težko napoveduje, kaj se bo zgodilo. "Napovedi v politiki so bistveno bolj nehvaležne kot napovedovanje potresov," je ugotavljal. Če bo prišlo do glasovanja o nezaupnici, pa bo sam prevzel glasovnico, saj je dvig glasovnice in glasovanje, četudi je tajno, ena od pravic poslancev in kot predsednik parlamenta s svojim zgledom ne more delati drugače, piše STA.

Potem ko je Erjavec minuli teden napovedal, da bodo do konca leta vložili konstruktivno nezaupnico, pa njegove ponedeljkove izjave kažejo, da verjetno ne bo tako. Na sestanku s KUL so se dogovorili, da SMC povabijo na pogovore, saj če želijo novo vlado, potrebujejo tudi podporo SMC. Erjavec je še prepričan, da bodo štirje poslanci DeSUS sledili sklepom organov stranke, ki je zapustila koalicijo Janeza Janše in Erjavca podprla za mandatarja. A ti poslanci DeSUS od odločitve sveta stranke molčijo. Tako tudi po današnjih sestankih.

Vodja poslancev SD Matjaž Han pa je v današnji izjavi v DZ ocenil, da nezaupnica ni pokopana, "je pa mogoče včasih zelo dobro, da se bolj pogovorimo v sobah, manj pred kamerami".