Šikaniranja naj bi bila deležna tudi Zobčeva žena

Vrhovni sodnik Jan Zobec je decembra lani pravosodnega policista v sodni palači na Tavčarjevi v Ljubljani obtožil, da ga je po vstopu v stavbo sodišča zadržal in grobo odvedel nazaj proti vhodu, ker ni privolil v varnostni pregled.

Na dogodek se je kmalu odzval predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič, ki je izdal odredbo, s katero je vrhovnim sodnikom vstop v sodno zgradbo dovoljen brez dodatnega preverjanja tako na glavnem kot na tako imenovanem službenem vhodu.

Komisija je presodila, da je pravosodni policist ravnal pravilno

Zobca so podprli nekateri kolegi iz pravne stroke, njegovo ravnanje pa so obsodili v Sindikatu delavcev v pravosodju. Ravnanje policista je pod drobnogled vzela komisija uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in ugotovila, da je bilo njegovo postopanje zakonito, sorazmerno in strokovno ustrezno.

Potem ko se je v javnosti pojavil tudi posnetek dogajanja, je predsednik vrhovnega sodišča Florjančič izjavil, da posnetek kaže, da se omenjeni dogodek ni odvil tako, kot ga je javnosti in nekaterim medijem predstavil vrhovni sodnik Zobec.

"Če je s takšnim izjavljanjem prizadel pravosodnega policista ali institucijo, v kateri je ta policist zaposlen, potem bi bilo pričakovati opravičilo," je sporočil.

Zobec zdaj zahteva opravičilo od Florjančiča

Zobec se ne želi opravičiti, na Florjančičeve besede pa se je danes odzval s pismom. V njem je zapisal, da gre pri izjavi Florjančiča za zelo hude javne obtožbe na njegov račun, "ki imajo za posledico medijski linč, podprt z dejanji delodajalca", hkrati pa imajo lahko tudi pravne posledice.

Od Florjančiča zato zahteva natančno javno pojasnilo o zatrjevanih neskladij med njegovimi izjavami in tistim, kar je razvidno iz posnetka. Še enkrat je pojasnil, da je ravnanje policista osebno doživel tako, kot ga je že javno opisal. Prepričan je tudi, da je pravi vzrok želje po njegovi osebni diskvalifikaciji to, da se bojuje za izboljšanje delovanja pravne države.

Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je v četrtek izjavil, da bi se moral Zobec za svoje izjave o napadu opravičiti. Foto: STA

Šikaniranja naj bi bila deležna tudi Zobčeva žena

S pismom sodnikom vrhovnega sodišča se je oglasila tudi vrhovna sodnica Barbara Zobec, sicer Zobčeva žena. Zapisala je, da je bila tudi sama deležna podobnega šikaniranja. Kot je zapisala, je bila maja lani razpisana občna seja, nato pa še konferenca sodnikov vrhovnega sodišča, katerih glavna tema je bilo obravnavanje sodnikove svobode izražanja.

Pri tem je bil po njenih navedbah Florjančič tisti, ki je zahteval, da se vrhovni sodniki opredelijo do nastopanj sodnikov v javnosti, pri čemer je kot izhodiščno gradivo služilo nekaj njenih javno izraženih stališč o določenih pravnih vprašanjih in delovanju sodstva.

Kot je poudarila Zobčeva, je večina vrhovnih sodnikov menila, da predlagani dnevni red ni primeren ne za občno sejo ne za konferenco sodnikov. "Torej napad na Jana zaradi izražanja kritičnih misli o delovanju sodstva ni nič novega. Nov je le način, kako sodnika utišati. Nekaj se je Florjančič le naučil, da prek omejevanja svobode govora ne gre, pa je ubral drugo pot," je zapisala.

Na objavljen posnetek dogajanja med Zobcem in pravosodnim policistom se je na spletu odzval tudi pravnik Matej Avbelj, ki meni, da je Zobec dogodek, kot ga je sam doživel, opisal resnicoljubno. Zobca sta na spletu podprla tudi pravnika Jernej Letnar Černič in Andraž Teršek.