Znova skoraj poletne temperature #video

Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo od severa naraščala koprenasta oblačnost. Še bo pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija, na Primorskem ob šibki burji do 28 stopinj Celzija, sporočajo iz Agencije Republike Slovenije za okolje.

Tudi jutri nas čaka jasno vreme. Pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo pretežno jasno, čez dan nekoliko topleje.