Znova se bo sestala stranka DeSUS. O čem bodo govorili?

Svet DeSUS bo danes razpravljal o aktualnih političnih zadevah in programu aktivnosti do volilnega kongresa, s katerim se je pretekli teden že seznanil izvršni odbor. Pričakovati je, da bodo danes določili datum kongresa, ki naj bi bil v drugi polovici junija.

Izvršni odbor DeSUS je pretekli teden sprejel sklepe, ki so potrebni za izvedbo kongresa in jih bo danes obravnaval svet stranke. Program aktivnosti stranke predvideva krepitev osnovnega poslanstva stranke, ki postavlja v ospredje skrb za upokojence, ranljive skupine in medgeneracijsko sodelovanje, poroča STA.

Aktivnosti vključujejo projektno sodelovanje ter dialog z vsemi strankami in civilnimi združenji za doseganje programskih ciljev DeSUS, predvsem na aktualnih področjih, kot so pokojnine, okrevanje po epidemiji covid-19 in dolgotrajna oskrba starejših. Pri tem DeSUS ostaja sredinska stranka z zmerno opozicijsko držo ter se zavzema za varovanje pravne in socialne države, so zapisali v stranki pretekli teden po seji izvršnega odbora.

Podgoršku prenehalo članstvo v stranki

Izvršni odbor pa se je pretekli teden seznanil tudi s tem, da je ministru za kmetijstvo Jožetu Podgoršku v skladu s statutom stranke prenehalo članstvo v DeSUS. Podgoršek je namreč tudi po decembrskem izstopu stranke iz koalicije Janeza Janše ostal na položaju ministra. V odzivu na novico o prenehanju članstva v stranki je Podgoršek napovedal, da bo nadaljeval delo v vladi, kjer bo poskušal skrbeti tudi za uresničevanje programa DeSUS.

Po tistem, ko je Karl Erjavec 10. marca odstopil s položaja predsednika stranke, DeSUS začasno zastopa Anton Balažek.