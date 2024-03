Znano je, kje svojo pot danes nadaljuje nekdanji voditelj Planet TV

Novinar Denis Malačič, ki je lani decembra po sporu z novim urednikom odšel s Planet TV in se poslovil z vseh funkcij informativne oddaje Planet 18, se je nedavno poslovil od prestolnice in televizijskih zaslonov ter se vrnil v rodno Prekmurje, kjer staršema pomaga pri opravkih na domačiji in kjer želi v prihodnosti vzpostaviti tudi manjši ranč, poroča Žurnal24.

Malačič bo morda začel tudi pisati knjigo o tem, kako je premagal raka in prehodil znameniti Camino. "Konec tega tedna se poslavljam od Ljubljane, poslavljam se od malih ekranov, a ne po lastni želji. Nekaj novih idej imam, a potrebujem finančno zaledje," je povedal za Žurnal24, svoje slovo pa po 12 letih v Ljubljani opisal tudi na družbenem omrežju Facebook.

Svojo karierno pot bo nadaljeval v malce drugačni vlogi

"Zgodbe, ki jih piše Pomurje ... Se berejo v Vestniku. S ponosom in s hvaležnostjo naznanjam, da sem se z današnjim dnem pridružil ambicioznim in marljivim sodelavcem, ki vsakodnevno bedijo nad dogajanjem v Pomurju, Sloveniji in svetu, z ažurnimi, kakovostnimi in kredibilnimi članki pa informirajo širšo lokalno skupnost," je nedavno na svojem Facebook profilu zapisal Malačič in sporočil, da bo še naprej ustvarjal v novinarskem okolju.

Ekipi Vestnika se je pridružil kot tržnik in tako spoznava še drugo plat ustvarjanja medija, ki mu do zdaj ni bil tako zelo poznan, je še zapisal Malačič.

Še preden je zapustil Ljubljano, je po odhodu iz Planet TV v Mestni knjižnici Ljubljana povezoval večere Posebne zgodbe, dogodke, ki jih mesečno prireja knjižnica.

Preberite še: