Znano je, kaj je sprožilo požar na Osankarici

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da je za požar, ki je v četrtek zvečer povsem uničil Dom na Osankarici v občini Slovenska Bistrica, najverjetneje kriv neustrezen in dotrajan dimnik. Tujo krivdo so izločili.