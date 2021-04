Turobni prizori na pogorišču priljubljenega Doma na Osankarici #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot smo že poročali, je obsežen požar ponoči povsem uničil priljubljen Dom na Osankarici v občini Slovenska Bistrica , je pa gasilcem uspelo rešiti del stavbe, v kateri se nahaja muzejska zbirka Pohorskega bataljona. Preprečili so tudi, da bi zgorel bližnji gozd, kamor se je požar prav tako razširil. Gmotna škoda je velika, žrtev ali poškodovanih pa k sreči ni bilo.

Po požaru se je del objekta porušil, je povedal vodja bistriške civilne zaščite Branko Hojnik. Foto: Bojan Puhek

Dom na Osankarici, ki leži na nadmorski višini 1.193 metrov, je zagorel nekaj po 20. uri, požar pa je skušalo pogasiti več kot sto gasilcev iz prostovoljnih gasilskih društev Kebelj, Oplotnica, Tinje, Zgornja Bistrica, Slovenska Bistrica in Šmartno na Pohorju.

Kot je za spletno stran bistrican.si pojasnil vodja bistriške civilne zaščite Branko Hojnik, so pri gašenju porabili več kot 50 tisoč litrov vode. Ocenjuje, da gre za eno večjih intervencij v zadnjem času.

Žalostni prizori na pogorišču (foto: Bojan Puhek)

Vzrok požara še ni znan, niti ni znan obseg gmotne škode, je pa ta nedvomno velika, je poročal Val 202.

Iz Policijske uprave Maribor so medtem sporočili, da bodo njihovi kriminalisti danes skupaj s strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija, pričeli z ogledom in ugotavljanjem vzroka požara in vseh okoliščin dogodka.

Najemnik je imel velike načrte na področju turizma

Dom na Osankarici ni imel statusa planinske koče in je bil od lani v rokah zasebnega najemnika Aleša Patekarja, ki je imel velike načrte za nadaljnji razvoj turizma. Dom je bil priljubljeno stičišče pohodnikov in gorskih kolesarjev, v zimskem obdobju tudi smučarjev, saj se nahaja v bližini smučarskega centra Trije kralji.

Kot poroča Večer, se je Patekar za najem doma odločil zato, ker je želel početi nekaj, kar ga veseli. "Rad imam delo z ljudmi in naravo, zato sem se odločil za ta projekt. Prodal sem hišo in denar investiral v dom na Osankarici," je po poročanja Večera povedal pred letom dni.

Gasilci so uspeli rešiti muzejski del stavbe. Foto: Facebook/Osankarca

Poleg Doma na Osankarici je tudi muzej Pohorskega bataljona ter spominsko obeležje zadnjega boja legendarnega Pohorskega bataljona. Dom na Osankarici je idealno izhodišče za izlete do Črnega jezera, Areha, slapa Šumik, Klopnega vrha in Rogle, je zapisano ob predstavitvi doma na TIC Slovenska Bistrica.

Nova žrtev požara



Dom na Osankarici je še ena planinska postojanka v nizu, ki jih je uničil požar. Konec februarja je povsem pogorela Mozirska koča na Golteh, še pred tem so leta 2017 ognjeni zublji povsem uničili Kocbekov na Korošici, predlani pa je zaradi napake na električni napeljavi do tal pogorel Frischaufov dom na Okrešlju, ki pa ga že gradijo na novo.