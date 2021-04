V velikem požaru v celoti zgorel Dom na Osankarici

Poveljnik civilne zaščite na območju Slovenske Bistrice Branko Hojnik je za portal bistrican.si pojasnil, da je na delu 120 gasilcev. Planinski dom je pogorel v celoti in ne bo več uporaben, gasilci pa zdaj rešujejo muzejski del in gozd, še poroča portal.

Dom leži na nadmorski višini 1.200 metrov, na mirni lokaciji, obdan z gozdom, potočkom in pohodniškimi potmi. Poleg Doma na Osankarici je tudi muzej Pohorskega bataljona ter spominsko obeležje. Kot izhodišče je Dom na Osankarici idealen za izlete do Črnega jezera, Areha, slapa Šumik, Klopnega vrha in Rogle, je zapisano na spletni strani Turistično-informacijskega centra Slovenska Bistrica.



Dom je sicer lani dobil novega najemnika z ambicioznimi načrti, piše Večer.