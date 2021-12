Znani so najnovejši podatki o koronavirusu

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so včeraj ob 4.997 opravljenih PCR-testih potrdili 1.203 okužbe z novim koronavirusom. To je 78 okužb manj kot prejšnji četrtek, ko so jih potrdili 1.281. Delež pozitivnih testov znaša 24 odstotkov in je za 1,4 odstotne točke nižji kot prejšnji četrtek, ko je znašal 25,4 odstotka.