Znana britanska voditelja v viralnem videu Laško proglasila za najboljše pivo v Evropi

V petek zvečer je svetovni splet preplavil zabaven video znanega medijskega portala LADbible, v katerem so Laško proglasili za najboljše evropsko pivo vseh časov. V videu britanska voditelja poskusita 24 znamk piva iz 24 držav, ki se bodo letos pomerile na evropskem nogometnem prvenstvu. Video se je – najbrž tudi zaradi številnih pohval našemu največjemu pivovarju – med Slovenci hitro viralno razširil. Pivovarna Laško pa se je nanj takoj v soboto odzvala s hudomušno objavo, v kateri tujce vabijo k obisku naše države, da lahko tudi sami poskusijo to legendarno pivo.

Foto: PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.

V videu, ki si ga lahko v celoti ogledate tukaj, voditelja izbereta najboljše pivo iz vsake od 24 držav – Slovenijo je zastopal Laško Zlatorog. Voditelja ob okušanju Laškega med drugim izjavita, da že dolgo nista okusila piva, ki bi ju tako "sezulo". V videu še tarnata nad tem, da Laškega ni mogoče kupiti v Veliki Britaniji – s težavo sta ga sploh dobila za namen snemanja oddaje, a pravita, da je bilo vredno vsakega truda.

Izbor posnetkov, kjer voditelja komentirata Laško, si lahko ogledate tukaj: https://www.facebook.com/pivovarna.lasko/videos/1185322766152165

Pivovarna Laško se je na svojih družbenih omrežjih na video odzvala s hudomušno objavo. V njej vse tiste, ki Laškega ne morejo kupiti v svoji državi, vabijo v Slovenijo, saj imamo tukaj legendarnega slovenskega piva na pretek. Letalske prevoznike pa so pozvali, naj kar odprejo nove linije za vse prihodnje navdušence nad Laškim pivom.

"Ha, kdo bi si mislil, da bo Laško pustil pečat v Bibliji. Video nam je naredil res vrhunsko promocijo po svetu, čeprav ne gre za plačano objavo! Čeprav nas je objava presenetila, ni presenečenje, da je Laško v njem zmagovalec. Vemo namreč, da varimo res kakovostno pivo. Da so to prepoznali tudi v tujih medijih, še posebej Britanci, ki so znani ljubitelji piva, je še dodatno priznanje, da delamo nekaj prav." –Maja Mežan, vodja blagovne znamke Laško

