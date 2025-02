Znan bo prejemnik nagrade nemškega gospodarstva

Slovensko-nemška gospodarska zbornica bo danes podelila nagrado nemškega gospodarstva, ki je letos namenjena prepoznavanju zavezanosti ustvarjanju vključujočega in trajnostno usmerjenega delovnega okolja. Na dogodku na Ljubljanskem gradu bodo govorili tudi o izzivih nemškega gospodarstva in njihovih vplivih na slovenske dobavitelje.

Slovensko-nemška gospodarska zbornica (AHK Slovenija) nagrade nemškega gospodarstva podeljuje od leta 2014 za najboljše poslovne rezultate. Letošnja je namenjena prepoznavanju zavezanosti ustvarjanju uglednega, vključujočega in trajnostno usmerjenega delovnega okolja. "Nagrada nemškega gospodarstva namreč ni le priznanje za izjemne dosežke, temveč tudi platforma za navdih in izmenjavo najboljših praks v gospodarstvu," so sporočili iz zbornice.

Na podlagi prispelih prijav je komisija v finale uvrstila štiri podjetja. To so farmacevtska družba Bayer, podjetje za trženje zdravil in medicinskih pripomočkov Medis, ponudnik opreme za laboratorije Mikro+Polo ter proizvajalec malih gospodinjskih aparatov BSH Hišni aparati Nazarje.

Tudi razprava o gospodarskih obetih

Prejemnika nagrade bodo razglasili na današnji slovesnosti, ki se je bo udeležil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Finalisti bodo na okrogli mizi govorili o oblikovanju za delavce privlačnih podjetij, izvršni direktor ter vodja oddelka za ekonomijo in zunanjo trgovino v Bavarskem industrijskem združenju vbw Volker Leinweber pa bo med drugim predstavil stanje in obete za bavarsko kovinsko industrijo in elektroindustrijo ter vpliv na slovenske dobavitelje.

Kot je poudarila predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice Dagmar von Bohnstein, najpomembnejše stranke slovenskih podjetij prihajajo prav iz Nemčije. "Trenutna šibkost največjega evropskega gospodarstva v slovenskih podjetjih vzbuja dvome, ali lahko še naprej računajo na naročila iz Nemčije," je dejala.

Vključevanje najboljših kadrovskih praks v delovno okolje je po njenih besedah osrednji steber strateške usmeritve sodobnih podjetij. "Strategije in pobude za zaposlovanje in ohranjanje zaposlenih so v času pomanjkanja kvalificirane delovne sile postale ključno vprašanje za vsa uspešna podjetja," je poudarila.