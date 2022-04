Jelinčič spregovoril o odmevnem dogodku na včerajšnjem soočenju #video

"Polomljen nisem, malo pa me boli leva noga. Nisem niti šel k zdravniku, saj je danes še eno soočenje na Radiu Slovenija, ki se ga bom tudi še udeležil, potem pa bom doma počival," nam je po padcu med zapuščanjem včerajšnjega predvolilnega soočenja na TV Slovenija povedal predsednik SNS Zmago Jelinčič. Njegov padec in reakcije politikov, ki so sledile, si oglejte na zgornjem posnetku TV Slovenija.

"Na soočenju se je pokazalo, da nekateri ljudje enostavno ne spadajo v slovensko politiko, ampak spadajo verjetno v zelo primitivne gostilne ali pa v hlev. Pri številnih kandidatih se je pokazala bolečina, ker niso več na oblasti že nekaj let, in potem so povedali tiste zgodbice, kaj vse bodo naredili, ko so bili na oblasti, pa niso naredili ničesar. Upam, da bodo ljudje to tudi razumeli," je dejal Jelinčič.

"Nisem niti šel k zdravniku"

"Kar zadeva moj padec, pa je težava to, da nisem videl stopnice, saj je v studiu šla svetloba iz žarometov v temo. Tam pa so naredili še eno stopnico, ki sem jo spregledal in stopil v prazno," je povedal in dodal: "Polomljen nisem, malo pa me boli leva noga. Nisem niti šel k zdravniku, saj je danes še eno soočenje na Radiu Slovenija, ki se ga bom tudi še udeležil, potem pa bom doma počival."

Voditelji koalicije KUL posnemali Jelinčiča

Včerajšnje soočenje na TV Slovenija so za Jelinčičem predčasno zapustili tudi predstavniki opozicijskih strank KUL Luka Mesec iz Levice, Tanja Fajon iz SD, Alenka Bratušek iz SAB in Marjan Šarec iz LMŠ. Predčasno je odšel tudi Ljubo Jasnič iz stranke DeSUS. Kot so povedali, so se za odhod odločili, ker se niso strinjali z načinom vodenja oddaje.