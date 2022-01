Zjutraj hladno, čez dan jasno

Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Goriškem do 10 stopinj Celzija.

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in sprva po nižinah še megleno. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od -6 do -2, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 5 do 10 stopinj Celzija.

Foto: ARSO Meteo

Kakšno vreme sledi?

V petek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo od severa razjasnilo.

V soboto bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo.