Kakšno vreme nas čaka?

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, rahlo sneženje v vzhodni polovici Slovenije bo dopoldne ponehalo. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, tam bo dopoldne sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 9 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se bo lahko pojavila tudi na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Foto: ARSO Meteo

Obeti

V sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V četrtek bo na Primorskem nizka oblačnost, drugod bo delno jasno, predvsem popoldne pa zmerno do pretežno oblačno.