Bliža se nam ta vremenski pojav

Danes bo na vzhodu Slovenije zmerno do pretežno oblačno, občasno bodo rahle padavine, večinoma rahel sneg. Najvišje dnevne temperature bodo od dve do sedem, na Goriškem in ob morju okoli devet stopinj Celzija.

Drugod bo sprva precej jasno, popoldne pa se bo tudi v osrednji Sloveniji oblačnost povečala. Sprva bo predvsem v višjih legah pihal veter zahodne smeri, popoldne pa bo na vzhodu zapihal severnik.

V krajih vzhodno in severno od nas bo zmerno do pretežno oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, večinoma bo rahlo snežilo. V Alpah bo pihal okrepljen severnik. Drugod bo precej jasno.

V nedeljo najprej oblačno, več jasnine čez dan

Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na zahodu. Po nižinah bo nastalo nekaj nizke oblačnosti, še kaže napoved na Arso. Čez dan se bo v zahodnem in osrednjem delu Slovenije razjasnilo. Oblačno bo ostalo na vzhodu, kjer bodo občasno manjše padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od minus pet do nič, najvišje dnevne od tri do sedem, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo na zahodu pretežno jasno, drugod bo večinoma oblačno. V vzhodni Sloveniji bo rahlo snežilo. V torek kaže na suho vreme.