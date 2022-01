Se bomo ta konec tedna razveselili snega?

Danes in jutri bo sprva oblačno in megleno, pozneje se bo zjasnilo. V petek lahko ponekod pričakujejo kratkotrajne snežne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od –4 do 2 stopinji Celzija, najvišje dnevne pa do 11 stopinj Celzija.

Danes se bo na Primorskem pooblačilo. Drugod bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla. Popoldne bo predvsem na Štajerskem in v Prekmurju ter ponekod na Notranjskem zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8 stopinj Celzija, ob morju in na Goriškem do 11 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva oblačno, v južni Sloveniji bodo manjše krajevne padavine. Sredi dneva in popoldne se bo od severozahoda zjasnilo. Jutranje temperature bodo od –4 do 2 stopinji Celzija, ob morju okoli 4 stopinje Celzija, najvišje dnevne od 3 do 9 stopinj Celzija..

V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bodo v notranjosti Slovenije kratkotrajne snežne plohe. V soboto bo na Primorskem delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo lahko občasno naletaval sneg.