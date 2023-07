Življenjski slog z manj plastike

Oglasno sporočilo

V juliju, ki je razglašen za mesec brez plastike, obeležujemo tudi mednarodni dan brez plastičnih vrečk (3. julij). Spar Slovenija, ki v sklopu svojega trajnostno naravnanega projekta Skupaj za boljši jutri z različnimi praksami spodbuja odgovornost do okolja in trajnostno ravnanje, bo v svojo ponudbo vključil bombažne trajnostne nakupovalne vrečke. Pri izboru dizajna ste jim pomagali tudi vi!

Dizajni mladih slovenskih umetnikov jeseni na Sparovih trajnostnih vrečkah

Spar Slovenija se je v skrbi za trajnostno delovanje ter obenem v prizadevanju za podporo mladim umetnikom in ustvarjalcem povezal z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) ter organiziral natečaj (SPAR ART) za izbor dizajnov, ki jih bo natisnil na bombažne trajnostne vrečke. Te se bodo poleg čudovitih dizajnov ponašale tudi z notranjim žepkom za enostavno shranjevanje mrežaste vrečke za sadje in zelenjavo. Skupno so bili izbrani štirje dizajni, pri čemer sta tri izbrala Spar Slovenija in UL ALUO, četrti dizajn pa so z glasovanjem med 30. junijem in 6. julijem na Sparovi spletni strani izbrali kupci.

Zmagovalne dizajne so razkrili na razstavi v Cityparku v Ljubljani, vsak od zmagovalcev pa je prejel bon v vrednostni tisoč evrov. Nagrado je po izboru podjetja Spar Slovenija prejela Lana Hasić, po izboru UL ALUO Hana Jelovšek, dizajn, ki bo krasil papirnato trajnostno vrečko, pa sta Spar Slovenija in UL ALUO izbrala skupaj, in zmago dodelila Maji Hočevar. Izbor četrtega dizajna je bil prepuščen kupcem, ki so v zadnjem tednu lahko glasovali na spletu. Največ glasov je prejel dizajn Zale Hriberšek.

Zmagovalne dizajne bo Spar natisnil na trajnostne vrečke in jeseni umestil v trgovine Spar in Interspar. Nagrajeni bodo tudi tisti, ki so sodelovali pri glasovanju – med vsemi glasujočimi za izbor najljubšega dizajna je Spar Slovenija izžrebal pet nagrajencev, ki bodo prejeli trajnostni paket presenečenja.

Spar zmanjšuje količino plastične embalaže svojih izdelkov

Pri Sparu Slovenija je skrb za okolje na prvem mestu, zato s svojimi dejanji skrbijo za trajnostno ravnanje na vsakem koraku. Ena izmed njihovih prednostnih nalog je tudi skrb za okolje z manj plastike.

V sklopu iniciative Skupaj za manj plastike, ki je del trajnostnega projekta Skupaj za boljši jutri, so začeli zmanjševati količino plastične embalaže svojih izdelkov ali pa so plastično embalažo zamenjali za okolju bolj prijazno alternativo. Ukinili so plastične izdelke za enkratno uporabo, kot so krožniki, pribor in slamice, ter jih nadomestili z izdelki iz reciklirane plastike, sladkornega trsa ali lesa. Tudi izdelki SPAR To Go so pakirani v okolju prijaznejšo embalažo, ki je izdelana iz lesa, papirja ali reciklirane plastike. Nekatere izdelke Sparovih blagovnih znamk pa dobite v stekleni embalaži, ki jo lahko ponovno uporabite ali odvržete med steklo.

Nakupujte okolju prijazno

V Sparu spodbujajo svoje kupce k trajnostnemu nakupovanju. Omogočajo vam nakupovanje brez embalaže − z rinfuzo, z lastno embalažo in embalažo za ponovno polnjenje z refil avtomatom Odori, na avtomatih za povratno embalažo Tomra pa lahko vrnete prazne steklenice. V videu si lahko ogledate, kako se je trajnostnega nakupovanja lotil voditelj Nik Škrlec.

Izpostavljajo tudi pomembnost ločevanja odpadkov ter spodbujajo k manjši rabi plastičnih vrečk z uporabo vrečk za večkratno uporabo in mrežastih vrečk za sadje in zelenjavo. Slednje so izdelane iz poliestra, ki je nastal z reciklažo plastenk, zato jih lahko večkrat operete in ponovno uporabite. Na Sparovih blagajnah vas čakajo okolju prijazne papirnate vrečke ter biorazgradljive vrečke iz koruznega škroba, ki se lahko kompostirajo in razgradijo na okolju prijazen način. Izberete lahko tudi trajno nakupovalno torbo iz reciklatov ali pa 100-odstotno biorazgradljivo nakupovalno torbo iz obnovljivih in gensko nespremenjenih virov (sladkorni trs), ki jo lahko kompostirate. Spletna naročila pa vam pri Sparu dostavijo v papirnatih vrečkah Spar online, ki jih ob naslednjem nakupu lahko vrnete dostavljavcu, da jih bo Spar lahko ponovno uporabil.

Spar je ponosni prejemnik trajnostnega certifikata Green Star Spar Slovenija je za leto 2022 prejel certifikat Green Star za uspešno uvajanje trajnostnih (ESG) načel in podnebnega ukrepanja v svoje poslovanje. Z oceno štirih zvezdic se je uvrstil v kategorijo Zeleni voditelji oziroma napredna podjeta, ki imajo načela trajnostnega poslovanja močno vtkana v svojo strategijo in poslovne modele. Projekt Green Star, ki so ga razvili v CER Partnerstvu za trajnostno gospodarstvo, temelji na digitalnem orodju, ki izmeri podnebni in okoljski odtis podjetja ter preveri skladnost poslovanja z okoljskimi, družbenimi in upravljavskimi (ESG) načeli.



