Zima je tu, previdno na cestah

Ponekod v vzhodni, severni in osrednji Sloveniji je včeraj proti večeru začel naletavati sneg, rahlo sneženje se je nadaljevalo tudi ponoči. Ceste so zato ponekod poledenele, piha tudi veter.

Snežne padavine niso bile obilne, je pa ponekod sneg pobelil tla, zato previdnost na cestah ne bo odveč. Iz policijske uprave Kranj so sporočili, da je zaradi prometne nesreče zaprta cesta Reteče-Jeprca.

Kakšno vreme nas čaka danes?

Danes dopoldne bo delno jasno, popoldne pa se bo spet pooblačilo. Zvečer in ponoči bo na vzhodu možno rahlo sneženje. Dopoldne bo ponekod še pihal severni veter, na Primorskem šibka burja, popoldne pa bo veter povsod ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 1, na Goriškem in ob morju do 6 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v vzhodnih krajih bodo popoldne možne občasne rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem do 6 stopinj Celzija.