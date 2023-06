Cene poslovnih nepremičnin so se po devetih zaporednih četrtletjih rasti v prvih treh mesecih letos prvič znižale, in sicer za 2,3 odstotka. Izrazito so se pocenili trgovski in storitveni lokali, pisarne pa so se znova podražile. Število prodaj ostaja nizko, ugotavlja državni statistični urad.

Kot navajajo statistiki, je razlika pri cenah med lokali in pisarnami precejšnja, saj so se lokali pocenili za 10,8 odstotka, pisarne pa so se po rahlem upadu konec lanskega leta v začetku letošnjega podražile za 7,6 odstotka.

Kljub stalnemu četrtletnemu nihanju je trend rasti cen pri pisarnah jasneje izražen kot pri lokalih, cene pisarn se zvišujejo hitreje, upadanje števila prodaj pa je manjše kot pri lokalih.

Četrtletno nihanje cen lokalov se je povečalo po letu 2021, ko se je zaključila prodaja številnih velikih trgovskih lokalov treh največjih trgovskih verig v Sloveniji. Njihove transakcije so v obdobju od 2019 do 2021 na trg lokalov vnesle stabilnost, saj so na njem delovali veliki in izkušeni mednarodni upravljavci poslovnih nepremičnin.

Malo prodanih poslovnih prostorov

Četrtletno število prodanih poslovnih nepremičnin ostaja nizko, prodani sta bili namreč 202 poslovni nepremičnini. Zmanjšuje se vse od tretjega četrtletja 2021, ko je bil dosežen prodajni vrh s 313 prodajami ob sproščanju ukrepov iz obdobja krize epidemije covid-19.

Na letni ravni so se cene poslovnih nepremičnin, torej lokalov in pisarn skupaj, medtem zvišale še deseto zaporedno četrtletje, in sicer za 4,3 odstotka. Podražitve so predvsem posledica rasti cen pisarn, ki so medletno dražje za 10,7 odstotka, medtem ko so se cene lokalov znižale za 1,8 odstotka.