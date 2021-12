Žgajnarjeva dvomi, da lahko novo sojenje v zadevi Balkanski bojevnik končajo v dveh letih

S tega vidika se tožilki, ki vodi postopek zoper obtožene, zdi zanimivo, da je vrhovno sodišče odločitev sprejelo, tik preden bo 15. decembra začela veljati novela kazenskega zakonika, s katero je bil zastaralni rok po razveljavitvi pravnomočne sodbe podaljšan z dveh na pet let. Po pisanju nekaterih medijev bi namreč zadeva, če bi vrhovno sodišče odločitev sprejelo po uveljavitvi novele, zastarala šele v petih letih od sprejete odločitve, ne v dveh.

Žgajnarjeva pri tem težko verjame, da je mogoče novo sojenje izpeljati v dveh letih. V primeru petletnega zastaralnega roka "bi bila za to mogoče še teoretična možnost", je dejala ob današnjem naroku v sojenju ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in soobtoženim na ljubljanskem okrožnem sodišču.

Vrhovno sodišče je namreč nedavno razveljavilo sodbo v zadevi Balkanski bojevnik in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje. Na podlagi 423. člena zakona o kazenskem postopku je tudi prekinilo prestajanje zaporne kazni za obsojence v tej zadevi, med drugim za prvoobtoženega Dragana Tošića.

Spomnimo

Vpletenim v zadevo Balkanski bojevnik med drugim očitajo, da naj bi na veliko trgovali s kokainom, organizirali prevoz te droge iz Južne Amerike, predvsem Urugvaja. Drogo pa naj bi tudi prek Južne Afrike tihotapili v Slovenijo in nato v Italijo, poleg tega naj bi bili povezani s srbskim narkokraljem Darkom Šarićem.

V zadevi Balkanski bojevnik je Okrožno sodišče v Ljubljani v ponovljenem sojenju marca 2018 v obsodilni sodbi izreklo najvišje zaporne kazni prvoobtoženemu Draganu Tošiću in soobtoženima Draganu Beljkašu ter Jakobu Remškarju. Prva dva sta dobila po 16 let in pol zapora, Remškar pa 11 let in pol zapora. Na prvostopenjsko sodbo so se od 13 obsojenih vsebinsko pritožili štirje, med njimi Tošić.

Julija 2019 so višji sodniki kazen znižali s 16 let in pol zapora na 15 let zapora. Draganu Bjelkašu, ki je bil na prvi stopnji prav tako obsojen na 16 let in pol zapora, so kazen znižali na 14 let zapora, Jakobu Remškarju na 10 let zapora (z 11 let in pol), Mirzetu Luceviću na pet let zapora (s šestih let in pol), Suzani Remškar pa na leto zapora (s 13 mesecev zapora). Kazen so znižali tudi Marku Bubliću, v enem delu so zanj zavrnili obtožbo, nato pa so mu izrekli 15 let in mesec dni zapora (po sojenju na prvi stopnji ga je čakalo 16 let in en mesec zaporne kazni).