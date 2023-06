Želite ležati in biti za to plačani? Imate novo priložnost. #video

Nedavno smo že poročali o službah , ki so na prvi pogled sanjske – na primer ležanje, za katerega ste plačani. Tudi v izolski bolnišnici bo potekala študija večdnevnega ležanja v postelji, kar niti ni tako sanjsko. To ni prva takšna raziskava v slovenski Istri, tam jih namreč izvajajo že več kot 20 let. Raziskovalci še vedno iščejo kandidate, ki želijo sodelovati.

Znanstveno-raziskovalno središče Koper bo septembra v sodelovanju z izolsko bolnišnico izvajalo raziskavo v znanstvene namene, pri kateri bodo udeleženci za ležanje tudi plačani.

"V letošnjem letu smo se osredotočili na zgodnje spremembe na telesu, kar pomeni, da bodo ležali malo časa. Tako bodo starejši preiskovanci, nad 65 let, ležali samo deset dni. Mlajši, to so polnoletni do 35 let, pa bodo ležali 21 dni," je o raziskavi povedal Boštjan Šimunič z Inštituta za kineziološke raziskave ZRS Koper.

"Pri starejših bomo imeli dve skupini, ena bo vključena v posebno intervencijo, tako da se bo pred samim ležanjem dva meseca pripravljala s tedenskimi vadbami, med ležanjem pa izvajala tako imenovano kognitivno motorično vadbo," je povedal Rado Pišot, direktor ZRS Koper.

Zanima jih, kakšne so spremembe na telesu po večdnevnem ležanju

Raziskovalce zanima, kakšne so spremembe na telesu po večdnevnem ležanju.

"To opazujemo z različnimi testi, odvzemom krvi, odvzemom vzorca mišice, maščobe itd. ter tudi z drugimi testi iz vsakdanjega življenja. Pri tem ugotavljamo, kako hitro nastopijo in zakaj ter kakšni so procesi v ozadju teh sprememb, da ne rečem propada," je povedal Šimunič.

Tovrstne raziskave tukaj potekajo že več kot 20 let, že deseto leto pa sodelujejo tudi čezmejno, z Italijo.

Da so v preteklosti večinoma raziskovali ležanje pri mlajši populaciji, zdaj pa organizirajo drugačne projekte raziskovanja ležanja, ki vključujejo tudi starejše, je povedal Gianni Biolo z Oddelka za medicinske znanosti Univerze v Trstu.

"Starejši ljudje so pogosto hospitalizirani in v položaju, ko morajo ležati deset dni, kar je tudi povprečen čas hospitalizacije. Zelo pomembno je, da vemo, kaj se dogaja v telesu človeka, ki toliko časa leži – tudi če gre za zdravega človeka," je povedal Marco V. Navici z Univerze v Padovi.

Tokrat so k sodelovanju vabljeni le moški, še vedno iščejo kandidate

Tokrat so k sodelovanju vabljeni samo moški, ne pa tudi ženske. "Ker ležijo samo deset dni, lahko menstrualni ciklus zelo moti (raziskavo), kajti hormoni so predmet opazovanja," je dodal Boštjan Šimunič. Še vedno iščejo posameznike, ki bi v študiji želeli sodelovati.

Kolikšno je plačilo za sodelovanje v študiji?

"Plačilo ne sme biti visoko, kajti potem ni etično. Mi bomo plačevali, govorim v bruto zneskih, od tri tisoč evrov do štiri tisoč evrov, odvisno od skupine," je še dodal Šimunič, pri tem pa pojasnil, da denar ne sme biti glavno vodilo pri odločitvi za sodelovanje.