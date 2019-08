Železniška proga po iztirjenju vlaka pri Rimskih Toplicah znova prevozna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Železniška proga Celje-Zidani Most je po sredinem iztirjenju lokomotive in vagona tovornega vlaka na postaji v Rimskih Toplicah znova prevozna, so povedali v Slovenskih železnicah (SŽ).