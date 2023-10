Zeleni odtis tudi za mamice in novorojenčke

Oglasno sporočilo

Špela Jereb Foto: DM DROGERIE MARKT D.O.O.

Z rojstvom otroka mame na svetu pustijo svoj odtis. Zato bomo mamicam v desetih sodelujočih porodnišnicah med 2. in 8. oktobrom podarili zapestnico Treecelet s trajnostno simboliko, v njihovem imenu pa bomo posadili tudi novo drevo. Tako kot novorojenček bo raslo s posebno misijo – skrbeti za čisto prihodnost in lepši svet. Samo če bomo otroke vzgajali v duhu trajnostnega življenja, bomo dobili generacije, ki bodo naredile dober vtis in pustile svoj zeleni odtis v svetu. V darilnem paketu za mamice se poleg zapestnice nahajajo tudi robčki Pampers in darilni bon dm za 25-kratne točke na izdelke Pampers.

Obdarovanje mamic v slovenskih porodnišnicah je zaključek projekta "Naredi dober vtis, pusti zeleni odtis!", ki je potekal v dm prodajalnah. Fokus sodelovanja blagovnih znamk Pampers, Ariel, Jar, Lenor, Dash in dm je bil usmerjen na ozaveščanje kupcev o pomembnosti varovanja okolja ter priložnost, da s svojim nakupom prispevajo k dobrodelnosti. Skupaj smo zbrali sredstva in s podjetjem Treecelet posadili devet tisoč novih dreves v obalnem območju Mteza Creek v Keniji, kjer drevesa trenutno najbolj potrebujejo.

Osebe na skupinski fotografiji (od leve proti desni): mag. Tanja Grošelj, dipl. babica in glavna medicinska sestra KO za perinatologijo, mag. Gorazd Kavšek, predstojnik Porodnišnice Ljubljana, dr. Borut Kobal, strokovni direktor Ginekološke klinike Ljubljana, medicinske sestre Porodnišnice Ljubljana ter predstavnica podjetja dm, Orbico, in April 8. Foto: DM DROGERIE MARKT D.O.O.

Več na www.treecelet.com/sl/pusti-zeleni-odtis.

Naročnik oglasnega sporočila je DM DROGERIE MARKT D.O.O.