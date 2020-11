Že druga raziskava kaže: DeSUS se vrača

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med opredeljenimi volivci najvišjo podporo še naprej uživa stranka SDS, sledita SD in LMŠ, kaže anketa Dela. Med vidnejše igralce se vrača koalicijska DeSUS, ki ji že druga anketa zapored kaže višjo javnomnenjsko podporo.

Po raziskavi javnega mnenja, ki jo je objavil časopis Delo, najvišjo podporo uživa stranka SDS pod vodstvom Janeza Janše. SDS bi med opredeljenimi volivci izbralo 28,1 odstotka vprašanih, kar je nekoliko manj kot pred mesecem dni (29,2 odstotka).

Fajonova na drugo mesto, Šarec tretji

Na drugem mestu se je zasidrala SD Tanje Fajon, ki bi jo izbralo 16,8 odstotka opredeljenih anketiranih. To je nekaj več kot v zadnji raziskavi Dela pred enim mesecem, ko je stranka uživala 14,5-odstotno podporo. SD je bila po Delovi anketi oktobra še na tretjem mestu, v zadnji, novembrski pa se je že uvrstila na drugo mesto.

Na tretjem mestu je po zadnji raziskavi LMŠ Marjana Šarca, ki bi jo izbralo 14,2 odstotka opredeljenih v anketi. V primerjavi z anketo pred mesecem dni je podpora LMŠ padla (oktobra bi LMŠ izbralo 16,2 odstotka opredeljenih anketirancev).

Podrobnejše gibanje podpore opredeljenih anketirancev lahko vidite v spodnjem grafu.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Spodnja grafika razkriva, kako deleži opredeljenih volivcev nihajo v daljšem obdobju po anketah Mediane za Pop TV, Ninamedie za Večer in Dnevnik, Parsifal za Nova24 in Delove ankete.

Če upoštevamo le opredeljene volivce, na četrtem mestu z 12,2-odstotno podporo sledi Levica, ki jo vodi Luka Mesec. Za njo je NSi Mateja Tonina z 8,5-odstotno podporo, s 5,6-odstotno podporo sledi stranka DeSUS, ki jo vodi Tomaž Ganar. V primerjavi z anketo Dela pred mesecem dni je Levica dosegla malenkost slabši rezultat, NSi in DeSUS pa na drugi strani nekoliko boljšega.

Vrnitev stranke DeSUS

To je hkrati že druga anketa - prva je bila raziskava agencije Parsifal za Novo24 -, ki kaže na boljši rezultat koalicijske DeSUS. To so v preteklosti pretresali spori zaradi nesoglasij z nekdanjo predsednico Aleksandro Pivec.

Vzpon Jelinčiča in padec Bratuškove

Precej višjo podporo, nad štiriodstotnim parlamentarnim pragom, med opredeljenimi volivci ima SNS, ki jo vodi Zmago Jelinčič. Stranko bi izbralo 4,3 odstotka opredeljenih v anketi, kar je več kot pred mesecem dni (dva odstotka). Na drugi strani je velik padec doživela SAB Alenke Bratušek. Po Delovi anketi je stranko oktobra izbralo 4,5 odstotka opredeljenih, tokrat pa le 1,1 odstotka.

V članku in grafiki uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.