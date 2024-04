"Zdravstvo bo naša prioriteta. Obljube, ki jih ob vsakih volitvah in vsakem novem mandatu poslancev in vlade poslušamo že leta. Nikoli se nič ne zgodi, nič se ne spremeni. Razmere v javnem zdravstvu so danes nevzdržne. Zdravnice in zdravniki imamo dovolj, mnogi odhajajo in bojimo se, da bodo odhodi kmalu bistveno bolj množični," so v skupni izjavi zdravniških organizacij zapisali v pismu javnosti in poudarili, da nesmiselni ukrepi ne bodo rešili slovenskega javnega zdravstva, ampak ga bodo potisnili čez rob. Pismo objavljamo v celoti.

Aktualna vlada ni pozabila le na svoje predvolilne obljube, ampak celo na pisne zaveze, ki jih je dala zdravništvu. Z neverjetno lahkotnostjo je razvrednotila in ponižala poklic zdravnika ter sprejela mnoge nesmiselne ukrepe. S takšnim ravnanjem zdravništvo stiska v kot in javno zdravstvo čez rob!

Predvsem mlajše generacije zdravnic in zdravnikov bistveno bolj cenijo svoj prosti čas in preživljanje tega z družino. Bistveno bolj se zavedajo vpliva prekomernega nadurnega dela na lastno zdravje. V trenutnih razmerah razmišljajo celo o množičnih odpovedih delovnih razmerij. To bi za naše javno zdravstvo in prebivalce Slovenije že danes pomenilo katastrofo, ob zmanjšanem zanimanju za razpisane specializacije pa javnega zdravstva čez deset let v Sloveniji ne bomo več poznali.

Zdravniki se bodo torej znašli, njim je pot odprta, saj se s pomanjkanjem zdravstvenega kadra spopadajo vse evropske države. Tam so zdravniki spoštovani in dobro plačani. Žal se očitno nihče na vladni strani ne zaveda, da z dosedanjim ravnanjem škode ne povzroča zdravnikom, ampak se nepopravljiva škoda povzroča slovenskemu javnemu zdravstvu in pacientom že danes, predvsem pa prihodnjim generacijam.

Izgovori, da v enem mandatu ni mogoče izpeljati resnih reform, so neresni. V štirih letih je mogoče narediti veliko, če za to obstaja iskren interes. Korakati naprej in ne korakati na mestu in nazaj.

Mladi zdravniki Slovenije

sindikat Praktik.um

Zdravniška zbornica Slovenije

Slovensko zdravniško društvo

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

sindikat Fides