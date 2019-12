Zdravniška zbornica zavrnila Šarčeve navedbe o desetodstotnem prirastu zdravnikov

Po mnenju zdravniške zbornice je nekorektno tudi zavajanje v vsebinskem smislu, ko premier pomanjkanje zdravnikov preprosto zanika. "Pomanjkanje zdravnikov lahko izkazuje na različne načine, tudi z mednarodnimi primerjavami. Iz teh jasno izhaja, da spada Slovenija med države z majhnim številom zdravnikov, to je krepko pod povprečjem držav EU," so zapisali.

Šarec v svojem odgovoru na poslansko vprašanje po navedbah zbornice ni povedal, na podlagi česa je izrekel takšno trditev, s katero je – kot sklepajo v zbornici – očitno skušal DZ in javnost prepričati, da očitek o pomanjkanju zdravstvenih delavcev ne drži. "Dokler teh navedenih podatkov ne bo ustrezno pojasnil, se zdravniki bojimo, da se vlada na osnovi tovrstnih zavajanj ne bo resneje lotila pereče težave pomanjkanja zdravnikov in tudi ostalega zdravstvenega osebja," so dodali.

Zdravniki opozarjajo tudi na to, da se vlada v tem mandatu do zdaj še ni resno ukvarjala s pomanjkanjem zdravnikov, predvsem da bi izboljšala njihove delovne pogoje in jim odvzela nepotrebne administrativne obremenitve. Brez večjega števila zdravnikov in resnega zmanjšanja administrativnih obremenitev si v zdravniški zbornici ne znajo predstavljati, kako naj bi se zmanjševale čakalne dobe in povečevala dostopnost do zdravstvenih storitev.