Šarec: Brez drugega bloka Neka ne bomo dosegli ogljične nevtralnosti

Če ne bomo šli v gradnjo drugega bloka nuklearne elektrarne in zaprli termoelektrarn, ne bomo dosegli ogljično nevtralne družbe do leta 2050, je danes v DZ dejal premier Marjan Šarec. Ob tem bo moral vsak pri sebi poskrbeti za zmanjšanje rabe energije, je dejal v odgovoru na poslansko vprašanje v DZ.

Poslanka Levice Nataša Sukič je ob začetku decembrske seje DZ Marjanu Šarcu postavila vprašanje o ukrepih Slovenije v boju proti podnebnim spremembam. Med drugim mu je očitala, da se vlada "igračka s prihodnostjo nas vseh", ščiti kapital in na vprašanja o podnebni krizi odgovarja s floskulami.

Šarec je odgovoril, da se vlada "močno zaveda in aktivno naslavlja" vprašanje podnebnih sprememb, ki pa je "izziv za vse nas". Še večji problem kot v Sloveniji vidi na mednarodni ravni, kar se je pokazalo na podnebni konferenci v Madridu in razpravi na vrhu EU prejšnji teden.

"Z zakonodajo smo si sami naredili največ težav"

Slovenija zamuja s pripravo nacionalnega energetsko-podnebnega načrta (NEPN) in premier je pri tem vprašanju priznal, da "nismo tako uspešni, kot bi želeli". Vsaj dve ministrstvi imata nalogo načrt pripraviti tako, da bo uspešno prestal evalvacijo v Bruslju, "in strinjam se, da tu zamujamo". "A zamujamo zato, ker smo edina država daleč naokoli, ki ima postopek presoje vplivov na okolje," je opozoril Šarec in dodal, da smo si z zakonodajo na tem področju "sami naredili največ težav".

Vlada ob NEPN pripravlja tudi dolgoročno podnebno strategijo do leta 2050 in energetski koncept Slovenije. V zvezi s tem je Šarec poudaril, da bo v prihodnje treba zapreti Termoelektrarno Šoštanj, pridobiti druge vire energije in zmanjšati porabo. Pri tem je Šarec izpostavil prepričanje, da brez drugega bloka jedrske elektrarne ne bomo dosegli ogljične nevtralnosti do sredine stoletja.

Očitki poslanki Levice

"Ko sem pred časom sprožil razpravo o jedrski energiji, sem bil s strani nekaterih močno napaden. A vendar je dejstvo - to vam povem brez NEPN, energetskih konceptov in ne vem, česa -, da če ne bomo šli v gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne in zaprli Teša 6 oz. termoelektrarn, ne bomo dosegli okoljskih ciljev, to pa je ogljično nevtralna družba do leta 2050," je dejal Šarec. "Tu so zadeve zelo zapletene ali zelo preproste, kakor želite."

Sukičevi je očital še, da Levica ni hotela stopiti v vlado in aktivno prispevati k iskanju rešitev. "Iz klopi zelo lagodno opozarjate na stvari, v vlado pa niste želel," ji je očital.

Vlada si prizadeva, da bi bila Slovenija v prihodnje energetsko neodvisna. Izboljšati bo treba tudi javni potniški promet, se je strinjal premier. "Ne pričakujete pa menda, da se bo v enem letu vse spremenilo, če se prej v 20 letih o tem ni razmišljalo," je navrgel.