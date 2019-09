Zbornica poročanje o zdravstveno-farmacevtski navezi označila za senzacionalistično

Kot so zapisali, Zdravniška zbornica Slovenije podpira transparentnost sodelovanja med zdravniki in farmacevtsko industrijo. "Zaradi zavezanosti visokim etičnim merilom pri zdravniškem poklicu Zdravniška zbornica Slovenije od zdravnikov pričakuje, da je vsako tako poslovanje zakonito in transparentno," so še zapisali.

"Obsojamo pa senzacionalistično poročanje z namenom blatenja zdravnikov, še posebej tistih, ki so dovolili objavo podatkov o sodelovanju z industrijo in bili do medijev korektni ter svoje prihodke iz tega naslova tudi javno pojasnili," pravijo na zbornici. "Od medijev pričakujemo, da o vseh temah poročate korektno in objektivno, na podlagi dejstev ter da ste kritični do izjav sogovorcev, ki v izjavah navajajo stališča, ki jih ne podkrepijo z dejstvi," so še zapisali.