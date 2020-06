Zdravljenje s steroidom znižalo smrtnost najhuje obolelih s covidom-19

Zdravljenje s steroidom deksametazon bi lahko bistveno znižalo smrtnost najhuje obolelih s covidom-19. V klinični študiji, ki jo je vodila ekipa z univerze v Oxfordu, je namreč zdravilo rešilo življenje tretjini tistih, ki so potrebovali ventilator. Sodelujoči v raziskavi so ugotovitve označili za velik preboj v boju proti bolezni.

Raziskovalci so z lahko dostopnim zdravilom zdravili več kot 2000 bolnikov s covidom-19, ki so deset dni dnevno prejemali po šest miligramov deksametazona, izhaja iz sporočila na spletni strani oxfordske univerze. Med tistimi, ki so lahko dihali le s pomočjo ventilatorja, je steroid v primerjavi s kontrolno skupino zmanjšal število smrti za tretjino, med tistimi, ki so prejemali kisik, pa za petino, so pokazali prvi rezultati, piše STA.

Z dnevnimi odmerki deksametazona lahko preprečili eno od osmih smrti

V raziskavo je bilo namreč vključenih tudi nekaj več kot 4300 bolnikov, ki niso prejemali zdravila in so bili deležni običajnega zdravljenja. Po 28 dneh je bila smrtnost najvišja med bolniki na ventilatorjih - umrlo jih je 41 odstotkov. Med tistimi, ki so prejemali zgolj kisik, jih je umrlo 25 odstotkov. Pri bolnikih, ki niso potrebovali niti ventilatorja niti kisika, zdravljenje z deksametazonom ni pokazalo posebnega učinka.

Na podlagi izsledkov sodelujoči znanstveniki sklepajo, da bi z dnevnimi odmerki deksametazona lahko preprečili eno od osmih smrti bolnikov na ventilatorjih in rešili enega od približno 25 bolnikov, ki bi prejemali zgolj kisik. Deksametazon je prvo zdravilo, za katerega se je izkazalo, da izboljša možnosti preživetja pri covidu-19, je ob naznanitvi ugotovitev izpostavil eden od sodelujočih raziskovalcev, profesor medicine Peter Horby, in dodal, da gre za izjemno dobrodošlo ugotovitev.

"Deksametazon ni drag, je dostopen in ga je mogoče nemudoma uporabiti za reševanje življenj po vsem svetu," je dodal Horby. Britanska vlada je v odzivu že sporočila, da bo bolnikom s covidom-19 nemudoma začela dajati deksametazon. Kot je dejal zdravstveni minister Matt Hancock, je Velika Britanija začela delati zaloge zdravila, ko je pred tremi meseci postal očiten njegov potencial.

Raziskava o učinkih deksametazona je bila del širše klinične študije, namenjene preučevanju morebitnih zdravil za koronavirusno bolezen 19. V njej je skupno sodelovalo 11.500 bolnikov iz 175 britanskih bolnišnic, delno pa jo je financirala tudi britanska vlada, še navaja STA.