ZDA in Kitajska prihodnji teden s pogajanji o trgovinskem sporu

Ameriška vladna delegacija bo v ponedeljek in torek obiskala Kitajsko.

Ameriška vladna delegacija bo v ponedeljek in torek obiskala Kitajsko. Tam se bodo odvila prva neposredna pogajanja med stranema v trgovinski vojni, odkar sta ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Ši Džinping decembra sklenila začasno premirje.

Ameriško delegacijo bo vodil namestnik ameriškega trgovinskega predstavnika Jeffrey Gerrish. Razprava bo tekla o "implementaciji pomembnega soglasja", ki sta ga dosegla Trump in Ši ob robu vrha skupine G20 v Argentini, je ta teden sporočilo kitajsko ministrstvo za trgovino.

Stopnjevanje trgovinske vojne s carinami

Trump je trgovinsko vojno s Kitajsko lani sprožil zaradi po njegovem nepoštenih kitajskih trgovinskih praks. Njegove pomisleke delijo tudi EU, Japonska in druge razvite države. ZDA so v prvi fazi, julija in avgusta, začele zaračunavati 25-odstotne carine na na kitajski uvoz v vrednosti 50 milijard dolarjev letno. Kitajska se je odzvala s carinami na ameriški uvoz v isti vrednosti.

Trump se ni ustavil in je septembra uvedel carine na še dodatnih 200 milijard dolarjev kitajskega uvoza. Te znašajo 10 odstotkov, z novim letom pa naj bi se dvignile na 25 odstotkov. Kitajska, ki iz ZDA uvozi precej manj kot tja izvozi, je takrat odgovorila s carinami na 60 milijard dolarjev ameriškega izvoza v višini od pet do 10 odstotkov.

Ameriški predsednik je zagrozil s carinami na ves preostali kitajski izvoz v ZDA, a sta se s Šijem 1. decembra v Argentini dogovorila, da državi 90 dni ne bosta vzpostavili novih carin ena proti drugi. Ta čas naj bi izkoristili za dosego celovitega trgovinskega dogovora.

Zagotovila, da se bodo napetosti umirile, ni

Da zagotovila za umiritev napetosti ni, priča tudi dogajanje, povezano z decembrsko aretacijo finančne direktorice kitajskega podjetja Huawei Meng Wanzhou v Kanadi. Na Kitajskem so od aretacije pridržali 13 Kanadčanov, ameriško zunanje ministrstvo pa je ta teden svoje državljane posvarilo pred "samovoljnimi potezami" kitajskih oblasti.

Kitajsko gospodarstvo se sicer počasi ohlaja. Lani naj bi se bruto domači proizvod države okrepil za okoli 6,5 odstotka, potem ko je v 2017 porasel za 6,9 odstotka. Nedavno objavljeni podatki so pokazali, da se je gospodarska aktivnost v kitajskem proizvodnem sektorju decembra prvič v dveh letih skrčila.

Posledice konflikta občutijo tudi ameriška podjetja, ki so močno odvisna od kitajskih potrošnikov

Delnice v ameriškem Applu so se ta teden v enem dnevu znižale za devet odstotkov, potem ko je podjetje zmanjšalo napoved prihodkov za zadnje lansko četrtletje zaradi gospodarske šibkosti na Kitajskem.

Med spravnimi potezami v zadnjem času sta kitajski odločitvi o uvozu ameriške soje ter ameriškega riža, kitajsko vrhovno sodišče pa je od začetka leta 2019 pristojno tudi za obravnavo primerov kršenja intelektualne lastnine. Doslej so te pritožbe obravnavala višja sodišča v provincah, nov način obravnave pa naj bi pomagal preprečiti nekonsistentnost uporabe prava in izboljšal kakovost in učinkovitost sojenj.

ZDA so v 2017 s Kitajske uvozile za 506 milijard dolarjev dobrin. Kitajska je v istem letu uvozila za 130 milijard dolarjev ameriškega blaga.