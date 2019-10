Zasedala pogajalska skupina za dopolnitev pravil ESS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prvem zasedanju se je danes sestala komisija, ki pripravlja spremembe poslovnika Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) z namenom jasneje določiti vlogo ESS v primeru vlaganja zakonov, ko vlagatelj ni vlada, so sporočili z ministrstva za delo. Komisijo sestavljata po dva člana vsake strani, torej vladne, delodajalske in sindikalne.

Predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov so se v preteklem tednu na sestanku s predsednikom vlade Marjanom Šarcem dogovorili, da bodo spremenili poslovnik ESS. Nova pravila so po navedbah ministrice za delo Ksenije Klampfer potrebna, ker ima Slovenija trenutno manjšinsko vlado, takšen položaj pa trenutno ni predviden v pravilih ESS.

Socialni dialog so konec septembra začasno prekinili delodajalci, ker se ne strinjajo, da se predloge zakonov v DZ vlaga mimo ESS. Razburili so jih predlogi, ki jih v postopek vlaga Levica in bi bili lahko sprejeti brez soglasja socialnih partnerjev.

Komisija, ki pripravlja spremembe pravil, je danes prvič zasedala in se bo spet srečala še v tem tednu. Osnutek rešitev predvideva, da bo ESS lahko obravnaval tudi nevladne zakone, ki jih bo podprla vlada, in to predvidoma, še preden bodo romali v DZ.