Zaradi zaposlitve lepe Nataše bodo ovadili Šarca, Črnčeca in Kozmelja

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) bo v 14 dneh vložila naznanilo suma zlorabe položaja pri zaposlitvi znanke nekdanjega premiera Marjana Šarca na Sovi. Kaznivega dejanja sumijo Šarca, nekdanjega državnega sekretarja v Šarčevem kabinetu Damirja Črnčeca ter nekdanjega direktorja Sove Rajka Kozmelja, so pojasnili danes.

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je v izjavi medijem po današnji seji komisije spomnila, da so domnevne kršitve postopkov zaposlitve uslužbenke na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) ter posledično nedopustno izpostavljanje Sove na Knovsu obravnavali že od začetka leta. Koalicijski člani komisije so aprila napovedali tudi selektivno sodelovanje na sejah Knovsa, dokler seja na to temo ne bo zaključena. "Kot veste, do nadaljevanja te seje ni prišlo, čeprav bi morali le še glasovati o sklepih," je spomnila Bah Žibertova.

Sejo so izpeljali danes in po pojasnilih poslanke izglasovali sklepe, da Knovs "na podlagi doslej opravljenih razgovorov ugotavlja, da obstajajo razlogi za naznanilo suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic".

Komisija bo v roku 14 dni na Specializirano državno tožilstvo ter upravo kriminalistične policije podala "naznanitev suma storitve kaznivega dejanja s predlogom za izvedbo posameznih preiskovalnih dejanj zoper osumljene bivšega direktorja Sove Rajka Kozmelja, Damirja Črnčeca in nekdanjega predsednika vlade ter predsednika LMŠ Marjana Šarca zaradi zlorabe uradnega položaja, je sklep povzela Bah Žibertova.

"Zadevi smo prišli na Knovsu do dna in bomo naznanili sum kaznivega dejanja," je dejala poslanka.

Šarec: Nič novega

Na napoved se je že odzval tudi Šarec, ki je v izjavi medijem dejal, da ni to nič novega. "V Sloveniji ne moreš biti politik, če nimaš vsaj ene ovadbe in na Knovsu je bil tudi ta sklep sprejet nelegitimno, ker ima koalicija tam večino skupaj s podporniki. SNS kot vemo ni opozicija in izid glasovanja je bil 5 proti 4, tako da Knovs ni enotno odločil o tem in za nas je ta odločitev nelegitimna. Tudi strokovne službe so to potrdile s tem, ko ne bodo pisale te ovadbe.

Foto: STA Bah Žibertova je sicer pojasnila, da se bodo z danes izglasovanim tekstom, ko bo napisan in preden bo poslan, seznanili vsi člani Knovsa. Na vprašanje, kdo je glasoval za tak sklep, pa je poslanka dejala, da "rezultat glasovanja je tak, da so bili sklepi sprejeti. So bili tudi glasovi proti, a ko je zadeva sprejeta, je sprejeta. Koalicija v Knovsu nima večine, a sklepi so bili vseeno sprejeti".

Že od lanskega leta so odmevali napeti odnosi med Knovsom in Sovo, v središču pa je bila zaposlitev znanke nekdanjega premierja Šarca na agenciji. Po polemikah v javnosti in poizvedovanju Knovsa je inšpektorat za javni sektor na pobudo Sove na agenciji opravil nadzor nad zaposlitvijo štirih javnih uslužbencev in ugotovil več formalnih kršitev.