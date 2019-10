Zaradi žaljivk in groženj sodniki nočejo soditi romskim nogometašem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Edini romski nogometni klub v Sloveniji je zaradi nasilja, ki ga nogometaši že več kot štiri leta redno izvajajo nad sodniki, ostal brez sodnikov. Na zadnji tekmi so jim igralci celo grozili s smrtjo. Ker nihče več noče soditi na njihovih tekmah, zadnjih šestih dvobojev sploh niso odigrali.

Igralci NK Rome iz Vanče vasi so bili v zadnjih letih sicer tudi večkrat sankcionirani zaradi nasilnih izgredov in verbalnih žalitev. Tokrat so šle stvari predaleč, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. "Nismo naredili prav, stojimo za tem, vendar pa smo tudi mi samo ljudje," se je opravičeval predsednik NK Roma Zlatko Hahn.

Hahn govori o grobih žaljivkah, s katerimi so nogometaši Rome obmetavali sodnike. Zadnji medtem pripovedujejo celo o grožnjah s smrtjo in poskusu fizičnega napada dveh igralcev. Božidar Crnković iz Medobčinskega društva nogometnih sodnikov Murska Sobota pred kamere ni želel stopiti. Iz sklepa, ki ga je posredoval v pisni obliki, pa je jasno, da sodniki na tekmah NK Roma ne sodijo zaradi zaščite osebne integritete in zagotovitve osebne varnosti sodnikov.

Foto: Planet TV

Sestali naj bi se že dvakrat, vendar se razmere ne izboljšujejo, temveč se, tako je dejal Crnković, celo poslabšujejo. "V vseh izjavah so priznali, da so se nešportno vedli, vendar pa tudi danes poudarjam, da ne z grožnjami s smrtjo, kot se govori na televiziji in v časopisih," pravi Hahn. Fizičnega obračuna po njegovih besedah ni bilo, preprečili naj bi ga soigralci. Sodnikom je kljub temu prekipelo, zaradi njihovega bojkota pa NK Roma ni odigral že šestih tekem.

"Vedno pravim, da imajo Romi in Neromi zame iste pravice in tudi iste dolžnosti. Če bi imeli po kateremkoli pravilniku možnost, da nogometni klub Roma izključimo iz tekmovanja, bi ga izključili," je poudaril podpredsednik NZS in predsednik medobčinske nogometne zveze Danilo Kacijan.

Nogometaša, ki sta se nešportno vedla, sta dobila prepoved opravljanja vseh športnih funkcij za obdobje treh let. Sodniška organizacija je klub zaradi nešportnega vedenja izolirana, vendar pa bojkota sodnikov tudi zaradi solidarnosti z drugimi klubi številni ne odobravajo. "Zdaj so tudi drugi klubi v podrejenem položaju, torej tisti klubi, ki bi morali zdaj igrati, pa tekem ni bilo," je dejal Kacijan.

Tudi ambasador za romski šport v Republiki Sloveniji Janez Horvat – Didi poudarja, da nešportno vedenje ne spada na zelenice. NK Roma medtem maha z belo zastavico. "Rad bi se javno opravičil vsem akterjem tiste tekme," je dejal Hahn. Bo sledil še kdo?