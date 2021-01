Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Delavski most v Kranju je zaradi intervencije po požaru na več električnih vodih, ki so speljani pod mostom, trenutno zaprt. Železniški promet je že sproščen, promet za vozila po cesti v obe smeri pa po prvi oceni ne bo mogoč še približno eno uro ali dlje.

Obvoz je možen po vzporednih cestah. Po prvih podatkih ni nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Širše območje Delavskega mosta je ostalo brez oskrbe z električno energijo. Zaradi poškodb optičnih vodov je zahodni del Kranja, Orehek in Bitnje brez telekomunikacijskih storitev, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.

Zagorelo je okoli 18. ure, požar so pogasili kranjski poklicni gasilci. Vzrok požara policisti še preiskujejo.