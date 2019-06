Zaradi požara v Podskrajniku danes zaprte okoliške šole #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi požara, ki je v včeraj zvečer okoli 20. ure izbruhnil v obratu Fragmata v Podskrajniku, bodo danes zaprte šole v Cerknici, Rakeku in v Begunjah. Požar so gasilci po nekaj urah omejili, kljub temu pa je v zrak ušlo veliko dima. Prve raziskave po požaru sicer niso pokazale večjih nevarnosti.

V novi industrijski coni Podskrajnik pri Rakeku je včeraj okoli 20. ure zagorel obrat Fragmata. Nad tovarno in okolico se je valil gost črn dim, ki ga je bilo opaziti več deset kilometrov stran.

Z ognjem se je borilo 250 gasilcev iz šestih gasilskih zvez in 26 prostovoljnih gasilskih društev, ki jim je v nekaj urah požar uspelo omejiti. Poškodovanih ni bilo, škoda pa za zdaj še ni znana.

Zagorelo v glavnem stroju

Ogenj je sprva zajel glavni stroj, nato se je požar razširil še na skladišče. V času nastanka požara je bilo v obratu pet delavcev, ki so se pravočasno rešili in s seboj vzeli nekaj stvari, ki so bile še posebej kritične zaradi možnosti nastanka eksplozije.

Tovarna Fragmat sicer izdeluje in skladišči gorljive izolativne materiale (stiropor, izolativne plošče,...).

Video: T. Š.

Foto: STA

Prizorišče požara so si ogledali predstavniki Agencije RS za okolje (Arso), Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) in ekološkega laboratorija civilne zaščite, gasilci pa so zvečer postavili tudi požarno stražo.

Prve raziskave po požaru tovarne niso pokazale večjih nevarnosti

Prve raziskave ekološkega laboratorija z mobilno enoto po požaru obrata niso pokazale večjih nevarnosti, so sporočili iz PGD Cerknica.

Ker pa je v zraku prisotna povečana koncentracija prašnih delcev, do rezultatov podrobnejše analize zraka in vode vsem svetujejo, da se obnašajo, kot da gre za zdravju škodljive snovi.

Foto: Tajda Štefančič

Kot opozarjajo v Civilni zaščiti Cerknica, bo dim v zraku tudi danes, okoliške prebivalce zato prosijo, da imajo zaprta okna in vrata. Pristojni so ravno tako sprejeli odločitev, da bodo danes zaprte šole v Cerknici, Rakeku in v Begunjah, zaprt pa bo tudi vrtec v Cerknici.

Prebivalci naj ob požaru upoštevajo navodila ekip za reševanje

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz) so ob požaru izdali priporočilo, da naj prebivalci v primeru izpostavljenosti snovem ob požaru odstranijo prah in onesnaženo obleko, ter jo shranijo v plastično vrečko.

Izpostavljeno kožo naj operejo z milom in velikimi količinami vode. Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, pa naj se čim prej posvetujejo z zdravnikom.

Foto: STA

Če je vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, se je temu področju potrebno izogniti in se ne dotikati izpostavljenih površin in tekočin, dokler ta območja niso očiščena.

Na inštitutu prebivalcem še svetujejo, da je pri uporabi pitne vode v primeru požara potrebno upoštevati priporočila upravljavca vodovoda oz. Uprave RS za zaščito in reševanje.

Za lastnike kapnic velja, da pred nastopom padavin preusmerijo vodo iz s požarom onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode.

Foto: STA

NIJZ tudi priporoča, da se vse vrtnine in sadje, ki so vidno onesnažene s sajami in bi že bili primerni za uporabo, zavržejo, ostale pa naj se pred zaužitjem temeljito operejo.

Če je možno, je potrebno preprečiti raznos onesnaževal (pepela) v neonesnažena območja (npr. menjava obutve, uporaba predpražnika, čiščenje tačk domačih živali).