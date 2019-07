Zaradi nove podobe univerze upor dela zaposlenih

Na seji senata so se pri točki o novi podobi Univerze v Ljubljani pojavila vprašanja, ali ni osvežena podoba preveč moderna in ali bi bilo treba ohraniti podobo Deželnega dvorca. Novost so nato vseeno podprli.

Menjava vizualne podobe Univerze v Ljubljani, ki jo je konec maja potrdil senat univerze, buri duhove. Del profesorjev in zaposlenih na fakultetah je sprožil peticijo za preklic sklepa. "Namesto natečaju, razstavi predlogov in mednarodni strokovni komisiji smo priča avtoritarnemu sklepu," so kritični do po njihovem mnenju samovoljne odločitve vodstva, ki kaže na zaničljiv odnos. Nova podoba je "blago rečeno pod nivojem", ki bi bil primeren za to institucijo.

Kot izhaja iz zapisnika majevske seje senata, je prorektor za področje umetniškega dela Boštjan Botas Kenda, sicer profesor na ljubljanski akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, predstavil "osveženo vizualno podobo" in časovnico izvedbe.

Iz gradiva za sejo izhaja, da je potreba po menjavi podobe nastala na podlagi strokovnega mnenja o obstoječi identiteti univerze. Kdo je to mnenje pripravil, ni navedeno, v njem pa med drugim piše:

"Univerza v Ljubljani mora prenoviti identiteto in poenotiti sporočanje na nivoju univerze in članic, kar bo pripomoglo k identifikaciji študentov in zaposlenih z UL ter izboljšalo njeno mednarodno prepoznavnost. Razširjen nabor navodil za uporabo identitete, oblikovalskih predlog in novih materialov bo izboljšal uporabniško izkušnjo in dvignil kakovost storitev UL."

Na podlagi tega mnenja so na univerzi izdelali novo vizualno podobo, ki so jo - izhajajoč iz zapisnika seje senata - predstavili kot "nov sistem vidnega sporočanja, ki temelji na prepoznavnih elementih obstoječe identitete in potrebah študentov ter zaposlenih". Novo vizualno podobo naj bi prvič uporabili na začetku decembra, ob proslavi stoletnice univerze.

Pomisleki že na seji

A predlog je naletel na neodobravanje že med obravnavo na seji senata: "Med razpravo je bilo več različnih mnenj o tem, ali je osvežena podoba preveč moderna in ali bi bilo treba ohraniti podobo Deželnega dvorca oziroma kako poudariti dolgoletno tradicijo Univerze v Ljubljani," navaja zapisnik.

Kot izhaja iz zapisnika, so študentje vprašali rektorja Igorja Papiča o stroških menjave stalnih simbolov (zastave, table in podobno) ter potrošnega materiala (ovojnice, dopisni listi in podobno). Dejal jim je, da bodo stroški stalnih simbolov nastali, a iz zapisnika ne izhaja, kolikšni. To smo vprašali univerzo. Medtem naj bi pri potrošnem materialu le zamenjali predloge (na primer za dopise).

Kljub pomislekom je senat predlog potrdil z 18 glasovi za, šest članov je bilo proti, sedem se jih je vzdržalo glasovanja. Dva pa nista bila prisotna.

Profesorji sprožili peticijo

Zdaj pa je skupina profesorjev ljubljanske univerze sprožila peticijo "proti samovoljni 'prenovi' vizualne podobe Univerze v Ljubljani".

"Strokovne razprave ni bilo. Žal se ta začenja šele zdaj, po sprejetju odločitve na senatu univerze," so zapisali pobudniki peticije na spletni strani pravapeticija.com.

Avtorji menijo, da je ljubljanska univerza osrednja slovenska univerza in najpomembnejša javna ustanova v Sloveniji, to vlogo pa bi morala odražati tudi njena javna podoba. "Predlagana nova podoba je ne more odražati že zato, ker je bila sprejeta brez natečaja, ki je v takih primerih nujen, brez sodelovanja javnosti in celo brez vednosti ožje univerzitetne skupnosti in študentov. Namesto natečaja, razstave predlogov in mednarodne strokovne komisije smo priča avtoritarnemu sklepu, ki do omenjene javnosti kaže zaničljiv odnos," menijo.

Skrivnostno, avtoritarno vodstvo in slab izdelek

Peticijo je do zdaj podpisalo 24 ljudi, kot izhaja iz pripisov, gre večinoma za zaposlene na fakultetah. Radovan Jenko, vodja katedre za grafično oblikovanje na akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (torej na akademiji, s katere prihaja tudi Botas Kenda, ki je kot prorektor predstavil novo podobo), je k svojemu podpisu pripisal, da do konca maja ni vedel, da "se že več kot leto in pol dogaja načrtna, a hkrati skrivna prenova celostne grafične podobe, in to ne samo pred širšo javnostjo, ampak tudi pred nami pedagogi na oddelku za vizualne komunikacije".

Sam je proti prenovi, saj je po njegovem univerza ustanova nacionalnega pomena in zanjo velja zakon o javnem naročanju. Kot piše, je proti "avtokratskemu" odločanju. Meni pa tudi, da je kakovost predlagane nove podobe "blago rečeno pod nivojem", ki bi bil primeren za to institucijo.

Vprašanja za rektorja Papiča

Na rektoratu pa smo vprašali:

Koliko je odštela za novo vizualno podobo?

Kdo je sodeloval pri njeni pripravi? Zakaj se niso posvetovali s katedro za grafično oblikovanje na akademiji za likovno umetnost in oblikovanje?

Ali držijo očitki, da so zaobšli zakon o javnem naročanju? Če da, zakaj?

Kako komentirajo očitke o slabi kakovosti nove podobe?

Ali bodo sklep preklicali oziroma kakorkoli drugače ukrepali glede na nasprotovanje nekaterih zaposlenih?

Odgovore bomo objavili, ko jih dobimo.