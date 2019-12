Zaradi nevarnosti poplav v Piranu zaprt Tartinijev trg

Po obilnem včerajšnjem deževju nas danes čaka podobna vremenska situacija. Ker bo največ padavin v jugozahodnem delu države, še naprej velja oranžni alarm, ki ga je izdala agencija za okolje (Arso). Posamezne reke v zgornjem Posočju, na Gorenjskem, v porečju Reke in ponekod na Koroškem se razlivajo in nekatere poplavljajo. Vodnatost rek v vzhodni Sloveniji se zmerno povečuje. Tudi morje bo danes še naprej poplavljalo nižje dele obale, predvsem med 5. in 9. uro zjutraj.

Zaradi nevarnosti poplavljanja morja bodo v Piranu v dopoldanskih urah s protipoplavno zaščito zaprli Tartinijev trg. Meteorno vodo na ulicah bodo z močno črpalko speljali v morje, je pojasnil poveljnik piranske civilne zaščite Egon Štibilj. Večjih težav ne pričakujejo, malo jim lahko ponagaja le jugo, ki v morju povzroča valove, piše STA.

Po napovednih agencije za okolje (Arso) pa danes ni pričakovati, da bo plimovanje večje od včerajšnjega, bo pa visoka gladina morja ob dnevni plimi vztrajala tudi v prvih dneh prihodnjega tedna. Tudi vetrovi, ki bodo pihali z južne strani, naj ne bi bili posebej močni, je dejal Brane Gregorčič iz agencije, navaja STA.

Tako je Piran poplavilo v novembru. Foto: Alenka Suto Deu

Ponoči bodo padavine povsod ponehale

Danes bo oblačno, padavine se bodo že v dopoldanskih urah razširile nad večji del Slovenije, vendar naj bi popoldne od zahoda začele slabeti. Živo srebro se bo čez dan gibalo od 3 do 8, na Primorskem bomo namerili okoli 12 stopinj Celzija.

Meja sneženja bo na nadmorski višini med 800 in 1200 metri, pihal bo veter severnih smeri. Zaradi nevarnosti snežnih plazov v visokogorju Julijskih Alp je Arso izdal opozorilo četrte stopnje.

Jutri sončno

Jutri bo sprva še zmerno do pretežno oblačno z nekaj megle po kotlinah, nato pa bo povečini sončno. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bo pihal severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah do -3, ob morju okoli 8 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature pa večinoma od 6 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, poroča Arso.

V torek in sredo bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po kotlinah megla.

Stanje voda po Sloveniji



Reke so v svojih zgornjih delih porečij povečini že začele upadati, v spodnjih delih porečij pa ponekod še naraščajo. Posamezne reke v zgornjem Posočju, na Gorenjskem, v porečju Reke in ponekod na Koroškem se razlivajo, nekatere poplavljajo. Vodnatost rek v vzhodni Sloveniji se zmerno povečuje.



V noči na nedeljo so reke v spodnjih delih porečij še naraščale, tudi Drava zaradi povečanega dotoka iz Avstrije, v večjem delu države se bo naraščanje rek prehodno umirilo. Ponekod bodo še mogoča razlivanja ali poplavljanja. Naraščale bodo kraške reke, med njimi tudi Ljubljanica, ki se bo razlila na Ljubljanskem barju, ojezerjene površine kraških polj se bodo povečevale. Danes bodo reke, po krajši prekinitvi naraščanja, ponovno narasle, še bodo mogoča razlivanja, zlasti v jugozahodni, južni, osrednji in vzhodni Sloveniji. Gladina morja bo jutri povišana. V nedeljo med 5. in 9. uro bo morje poplavilo nižje dele obale.