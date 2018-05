Zaradi neurja ponoči zalilo številne objekte

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neurje je v ponedeljek pozno zvečer povzročilo precej težav na območju Kranja in Naklega. Meteorna voda je namreč v Naklem zalila okoli 20 objektov, v Kranju pa pet ter poslovni objekt javne uprave. Gasilci so vodo prečrpali. Zaradi poplavljenega cestišča je na enem odseku zaprta cesta Podtabor-Naklo-Kranj.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je okoli 23. ure neurje zajelo območje Občine Naklo. Posredovali so prostovoljni gasilci, ki so iz 20 objektov prečrpali meteorno vodo.

V naselju Podbrezje v Občini Naklo je meteorna voda zalila garažo stanovanjske hiše in izpodrinila kurilno olje iz cisterne. Kranjski poklicni gasilci so zajezili in prečrpali kurilno olje, do onesnaženja pa ni prišlo.

Okoli pol polnoči je neurje zajelo območje kranjske mestne občine. Prostovoljni gasilci iz Besnice in Predoselj ter poklicni gasilci iz Gasilsko reševalne službe Kranj so prečrpali meteorno vodo iz petih objektov in poslovnega objekta javne uprave.

Nekaj težav je močan dež povzročil tudi na območju tržiške in radovljiške občine. Prostovoljni gasilci iz Križ so v Žiganji vasi prečrpali vodo iz garaže, na Posavcu pa so gasilci iz Ljubnega meteorno vodo prečrpali iz kleti stanovanjske hiše.

Ponoči je v Naklem v podvozu zaradi velike količine vode ostal ujet kombi, ki so ga kranjski poklicni gasilci s tehničnim posegom izvlekli. Cesta Podtabor-Naklo-Kranj med Strahinjem in Bistrico pri Naklem zaradi poplavljenega cestišča ostaja zaprta, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste.