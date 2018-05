Neurja v vzhodni Sloveniji povzročila veliko škode z odnašanjem zemljine

Neurja z močnimi nalivi so pretekli petek na širšem mariborskem in ptujskem območju največ škode naredila zaradi odnašanja rodovitne zemlje, toča pa je poškodovala vrtnine in trajne nasade. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj škodo na svojem območju ocenjujejo v grobem na do 200 tisoč evrov.

Na območju Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj je zadnja ujma konec prejšnjega tedna največ škode povzročila na širšem območju Ptuja ter na Dravskem in Ptujskem polju. Močan naliv, ko je v treh urah padlo več kot sto litrov padavin na kvadratni meter, je prinesel tudi točo, ki je ponekod padala do štirikrat.

Kar nekaj let bo trajalo, da se bo zemljina popravila

Največ škode je zaradi odnašanja zemljine, rodovitnega in kakovostnega zgornjega sloja, ki se ustvarja dolga leta. Močan naliv je marsikje odnesel najbolj fino zemljo z njiv in vrtov in kar nekaj let bo trajalo, da se bo zemljina popravila in organska masa povečala, je povedal direktor ptujskega kmetijsko-gozdarskega zavoda Andrej Rebernišek.

Toča povzročila do 20 odstotkov škode

Po oceni kmetijskih svetovalcev je toča, ki je na srečo bila večinoma bolj drobna, največ škode naredila na trajnih nasadih v vinogradih in sadovnjakih, ocenjujejo jo na nekje do 20 odstotkov. Zlasti pri mladih trajnih nasadih je neurje prav tako odnašalo zemljino, zaradi česar je škoda v teh bistveno večja.

Poplavljenih okoli 50 hektarjev kmetijskih površin

V nalivih pa ni le odnašalo zemljine, poplavilo je tudi veliko vodotokov, zlasti Grajena in Rogoznica. Rebernišek je povedal, da je bilo poplavljenih okoli 50 hektarjev kmetijskih površin.

Za 200 tisoč evrov škode

Natančne skupne ocene škode na območju, ki ga pokriva ptujski zavod, še ni, jo pa v grobem ocenjujejo na blizu 200 tisoč evrov, je povedal Rebernišek. Kmetijski svetovalci na terenu svetujejo pridelovalcem, kako čim bolje popraviti škodo po ujmi, kjer se to da. Najprej je treba počakati, da se zemljina posuši, nato popraviti jarke, ki so se ustvarili zaradi deroče vode, marsikje bo treba posevke na novo posaditi.

Močno uničeni tudi nasadi v Pesnici

Ujma je pretekli petek, 4. maja, prizadela tudi kmetijske površine na območju Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Precej škode je na območju Občine Pesnica, kjer so poškodovane tako njivske površine kot trajni nasadi. V naseljih Ročica in Hlapje v tej občini je do 90 odstotkov uničenih okoli 50 hektarjev vinogradov. Škoda po toči se bo na pridelku odražala še prihodnje leto, ocenjujejo na mariborskem zavodu. Na območju Občine Duplek so vinogradi prizadeti do 70-odstotno.

Njivske površine s posajenimi ječmenom, koruzo, sončnicami, bučami in krompirjem je neurje s točo prizadelo v občinah Pesnica, Maribor, Starše in Duplek. Prizadetih je okoli 200 hektarjev površin, kažejo podatki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.

Tudi na tem območju so nalivi marsikje povzročili erozijo plodnih tal, je STA povedal direktor mariborskega zavoda Stane Klemenčič. Poljščine bo treba zaradi erozije tal predvsem na nagnjenih terenih ponovno posejati, marsikje pa bo trajalo več let, da bodo nadomestili rodovitno zemljo.

Kmetijski svetovalci z zavoda glede na zbrane podatke ocenjujejo, da bodo na oljnih bučah težave zaradi odnašanja tal in zbitosti, koruza, ki je že vznikla, bo predvidoma rasla naprej, razen pri nanosih zemlje, kjer bodo potrebne ponovne setve. Zaradi odnosov zemlje bo marsikje treba ponovno poseči po herbicidih in gnojenju, ocenjujejo kmetijski svetovalci.