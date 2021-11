Zaradi nesreče sedemkilometrski zastoj na primorki #foto

"Na primorski avtocesti je oviran promet med priključkoma Unec in Postojna pri počivališču Ravbarkomanda proti Kopru. Nastal je zastoj, zamuda do pol ure. Za osebna vozila je obvoz mogoč po regionalni cesti med priključkoma Unec in Postojna," so sporočili iz prometnoinformacijskega centra, ko se je okoli 6. ure zgodila prometna nesreča.

Vzrok za nesrečo še ni znan. Foto: promet.si

Promet poteka skozi počivališče. Proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas, pa so tvitnili na promet.si.

Posledice prometne nesreče med Uncem in Postojno proti Kopru so že umaknili na odstavni pas. "Ostaja pa na tem odseku še vedno daljši zastoj, dolg trenutno kar 7 kilometrov, sega že mimo priključka Unec. V zastoju je veliko število tovornih vozil, stojijo na vseh pasovih. Previdno!" so še zapisali na promet.si

✅Posledice prometne nesreče med Uncem in Postojno proti Kopru so sedaj umaknjene na odstavni pas. Ostaja pa na tem odseku še vedno daljši zastoj, dolg trenutno kar 7 km, sega že mimo priključka Unec.



V zastoju je veliko število tovornih vozil, stojijo na vseh pasovih. Previdno! pic.twitter.com/rwCEVx7kJU — Promet.si (@promet_si) November 16, 2021

Ne pozabite na reševalni pas

"Vedno smo veseli, kadar Dars na portale nariše tole, ker več kot očitno pomaga voznikom osvežiti spomin," pa so sporočili na svojem profilu na Twitter Reševalni Pas.

Vedno smo veseli, kadar @DARS_SI na portale nariše tole, ker več kot očitno POMAGA voznikom osvežiti spomin.

Seveda nismo veseli, da prihaja do trčenj in zastojev, a realnost je pač taka, da zastoji so in bodo❗ #pohvalaNaDan pic.twitter.com/efgLLGcJXL — Reševalni Pas (@ResevalniPas) November 16, 2021

Na primorski avtocesti zastoj traja že dobri dve uri. Foto: promet.si

Stanje na cestah: