Zaradi mesa iz Avstrije izdelke s trga umikata dva slovenska ponudnika

Potem ko je uprava za varno hrano v petek opozorila, da bi v Slovenijo lahko prišlo meso iz avstrijske klavnice, ki ni izpolnjevalo predpisanih zahtev, so se pri dveh slovenskih ponudnikih odločili za umik izdelkov s trga. Zaradi suma neustreznosti se s trga umikajo določeni izdelki podjetja Spirala iz Bukovcev in Kmetije Janežič iz Grosupljega.

Kot so danes sporočili z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, sta se doslej dva ponudnika - podjetje Spirala in Kmetija Janežič - zaradi suma neustreznosti odločila umakniti določene mesne proizvode.

Preverite izdelke, ki jih umikajo iz prodaje

Pri podjetju Spirala tako s trga umikajo pica šunko (lot številka 15219 in rok uporabe 26. oktober 2019, 15519 in rok uporabe 2. november 2019, 16419 in rok uporabe 17. november 2019), zaseko (15319 in rok uporabe 27. oktober 2019, 16719 in rok uporabe 23. november 2019) in domačo klobaso (lot številke 15319, 15519, 15619, 16219, 16319, 16419 in 16519 ter roki uporabe 27. oktober 2019, 2. in 3. november 2019, 11. november 2019 ter dnevi od 15. do 18. novembra 2019).

Poleg tega s trga umikajo tudi svinjsko mast in ocvirke (lot številke 15419, 15819, 16119, 16219 in 16619, roki uporabe 1. november 2019, 8. november 2019, 11. november 2019, 15. november 2019 in 22. november 2019) in navadno klobaso s serijsko številko 16319 in rokom uporabe 16. november 2019.

Spirala prodajo omenjenih izdelkov izvaja na sedežu podjetja na naslovu Bukovci 181 in v poslovalnici na naslovu Bukovci 101 v občini Markovci. Potrošnikom bodo izdelke, ki sodijo v omenjene serije, ob vrnitvi zamenjali z drugimi.

Kmetija Janežič medtem s trga umika zaseko, pakirano v umetni ovoj in speto v prodajni trojček (3 x 170 gramov) s serijsko številko 19103 in rokom uporabe 17. april 2020, klobaso za kuhanje v rinfuzi v obliki špilanih parov iz serije 19102 in rokom uporabe 16. april 2020, suho svinjsko klobaso v rinfuzi po 250 gramov in pakirano v vakuum po 200 gramov iz serije 1981 in rokom uporabe 26. september 2019 ter mast, ocvirke in mast z ocvirki v lončkih po 250 in 500 gramov ter en in tri kilograme z lot številko 19104 in rokom uporabe 17. april 2020.

Kmetija je izdelke prodajala v Hiši dobrot na Jurčkovi cesti 223 v Ljubljani. Potrošnikom, ki so kupili omenjene izdelke in jih bodo vrnili, bodo vrnili kupnino.

Meso ni izpolnjevalo predpisanih zahtev

Uprava za varno hrano je v petek opozorila na morebitno prisotnost mesa iz ene od avstrijskih klavnic, ki ni izpolnjevalo predpisanih zahtev, v slovenski živilski verigi. Avstrijski pristojni organi so namreč v okviru preverjanja ugotovili, da so v eni od klavnic v obdobju od 17. septembra do 22. oktobra dali v promet meso 18 živali (17 prašičev in ene krave), ki ni izpolnjevalo predpisanih zahtev.

Po poročanju gre za eno od klavnic na območju Lipnice na avstrijskem Štajerskem, približno 40 kilometrov severno od Maribora. 55-letnega šefa obrata so že aretirali in je v preiskovalnem priporu. Osumljen je prevare, saj naj bi v klavnici predelovali meso, ki je bilo prvotno neprimerno za uživanje in je bilo namenjeno v kafilerijo.

Glede na doslej znane podatke in relativno majhno količino mesa, ki verjetno ne bo prodana na trgu, pristojne oblasti v Avstriji sicer menijo, da je akutna nevarnost za potrošnika malo verjetna. Ob tem so navedli, da neprimerno uživanje pomeni, da niso izpolnjeni določeni zakonski predpisi, in da to še ne pomeni, da je tudi nevarno za zdravje.