Zaradi drzne tatvine na Bledu prijeli Hrvatico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so včeraj opoldne na Bledu obravnavali prijavo drzne tatvine. Neznana oseba je med sprehodom iz nahrbtnika slovenskemu državljanu odtujila denarnico s karticami in pripadajočo PIN-kodo.

Po dejanju je bila kreditna kartica oškodovanca najprej uporabljena v trgovini z oblačili. Kasneje je storilka poskušala opraviti še nakupe za večji znesek.

Gre za vrsto tatvine, ki jih običajno izvršujejo tujci in največkrat ženske storilke. Te se priključijo turistom in v njihovo škodo med hojo kradejo iz nahrbtnikov, torbic in podobno.

Blejski policisti so v povezavi z dejanjem z zelo intenzivnim delom popoldne že izsledili dve osebi. Obe sta državljanki Hrvaške. Eno od njiju bodo za dejanje kazensko ovadili, včeraj pa so jo tudi že zaslišali.