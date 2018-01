Kako so se na Bledu pripravili na množice turistov? #video

[video: 67340 / ]

Ne samo da je Bled konec decembra zabeležil milijonto prenočitev, naš alpski biser so po izboru Lonely Planeta navedli tudi med desetimi najboljšimi destinacijami na svetu. To bo v naš alpski biser privabilo precej bolj zahtevne goste. Pa bomo znali poskrbeti zanje?

Po odgovore smo šli v hotel Kompas k Tinetu Brodnjaku. Hotelski menedžment je študiral v Švici in ZDA, delal za hotelsko verigo Radisson v Pragi in avstrijsko verigo Falkensteiner v Zadru. "Delal sem za lastnika, ki je zahteven. Prihajal je iz Avstrije, kjer je raven storitev na zelo visoki ravni. In stremijo k zadovoljstvu gosta. To prenesti v Slovenijo, kjer mišljenje še ni tako, je velik izziv," je povedal.

Kako začrtati turizem na Bledu, v prihodnje piše tudi v novi strategiji turizma, je povedal novi direktor Turizma Bled, Tomaž Rogelj. Kot je dejal, imajo prenočišča za približno osem tisoč ljudi, želijo pa si doseči le boljšo razporejenost ljudi, tudi po tistih manj zasedenih obdobjih, in dvigniti kakovost vseh storitev.

Izobraževanje kadra je trenutno izziv številka ena na Bledu. Izobraziti jih je treba jezikovno, jih bolje poučiti tudi o navadah gostov, ki prihajajo na Bled. Da naravnega potenciala množica ne bi preveč obremenila, so se odločili, da od jezera odmaknejo promet. Končujejo severno razbremenilno cesto, urejajo dokumentacijo za južno obvoznico.

Še večji izziv pa je privabiti ustrezen kader. Delavci namreč turistično panogo množično zapuščajo, ker je plačilo slabo, delovnik pa krut.