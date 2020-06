Zaradi koronavirusa nekaterih letovanj za otroke ne bo

Nevarnost za okužbo z novim koronavirusom, ki je za skupine večja, imajo v mislih tudi organizatorji letovanj za otroke. Nekateri so se že odločili, da ga letos ne izvedejo. Med njimi sta mariborski Rdeči križ in Zveza prijateljev mladine Idrija, so za STA potrdili v Mariboru in Idriji.

"Težko odločitev smo sprejeli po skrbnem preučevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v Sloveniji kot tudi Hrvaške in po ugotovitvi, da narava druženja in število otrok na letovanju predstavlja preveliko tveganje za morebiten izbruh in širjenje novega koronavirusa med vsemi udeleženci," so v mariborskem Rdečem križu zapisali na družbenem omrežju Facebook, piše STA.

V krovni organizaciji Rdečega križa, kjer želijo tudi letos čim več otrokom iz vse Slovenije zagotoviti počitnice v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič, pa medtem skupaj iščejo najboljše rešitve. Podrobnosti bodo zato sporočili naknadno, so v Rdečem križu Slovenije napovedali za STA.

Na Debelem rtiču sicer med šolskimi počitnicami tako kot v preteklih letih tudi letos pričakujejo skupine otrok, ki bodo prišli na zdraviliško letovanje, in otroke iz manj spodbudnih okolij, ki jim različni donatorji omogočijo teden dni počitniških dni ob morju.

"Letos letovanja ne bo"

Organizacijo letošnjih letovanj pa je odpovedala tudi Zveza prijateljev mladine (ZPM) Idrija, ki otroke sicer vozi na počitnikovanje v Sečo pri Portorožu in Poreč na Hrvaškem. "Ko smo se morali odločiti za ali proti letovanju, smo se zaradi večje varnosti otrok odločili, da letovanja letos ne bo," je za STA dejala Sabina Vidmar iz ZPM Idrija.

Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje pa se je odločila, da bo vse otroke peljala le v letovišče v Savudrijo, medtem ko so jih prvotno nameravali peljati tudi v Poreč. V Savudriji je namreč več prostora tako na plaži kot okoli počitniškega doma. Ocenili so, da bodo tako lažje zagotavljali potrebno razdaljo med otroki, so za STA navedli v Zvezi prijateljev mladine Slovenije, kjer pa drugih informacij o odpovedih letovanj zaenkrat nimajo.