Zaposleni podprli Ivana Galeta in pozvali k njegovi zaščiti

Zaposleni na zavodu za blagovne rezerve so v današnjem odprtem pismu pristojne organe pozvali, da čim prej raziščejo sporna ravnanja, na katera je opozoril Ivan Gale, in zaključijo z nujno potrebnim epilogom, Galeta pa zaščitijo. "Zaposleni sodelavca Ivana Galeta podpiramo v prizadevanjih za pravno, moralno in etično državo," so zapisali.

Kot so zaposleni zapisali v odprtem pismu, je bil Zavod RS za blagovne rezerve marca izbran za nabavo zaščitnih sredstev v boju zoper covid-19 na nacionalni ravni. "V preteklih dveh mesecih smo bili zaposleni na zavodu soočeni z velikimi obremenitvami zaradi kadrovske podhranjenosti pri izvedi projekta nabave zaščitnih sredstev ob razglasitvi epidemije covida-19," so opozorili. Po njihovih navedbah pa je bil zavod zadolžen tudi za povečanje zalog živil, navaja STA.

V najbolj kritičnih dneh so delali le trije zaposleni

"Že v normalnih razmerah zavod ne razpolaga z ustreznimi kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo projekta takih razsežnosti. Zaradi potrjenih okužb nekaj zaposlenih s covidom-19 pa smo bili kadrovsko še bolj okrnjeni. V najbolj kritičnih dneh so se z realizacijo nabave zaščitnih sredstev ukvarjali le trije zaposleni. Med njimi je bil najbolj izpostavljen naš sodelavec Ivan Gale, ki je prevzel vodenje projekta po odhodu direktorja zavoda Antona Zakrajška v karanteno," so po poročanju STA pojasnili.

Kaotične razmere na zavodu

Razmere na zavodu so bile po njihovih navedbah "kaotične, lahko rečemo neobvladljive". Zaposlene je bremenila velika odgovornost za pravočasno nabavo zaščitnih sredstev. "Prejemali smo ogromno telefonskih klicev in elektronskih sporočil različnih institucij, ponudnikov in drugih posameznikov ter različnih obiskov, vse z namenom takojšnega podpisa pogodb in njihove realizacije," so v pismu, ki ga je pridobila STA, opisali razmere.

Tako so morali večkrat dnevno poročati o stanju posameznih nabav, kar je dodatno hromilo delovni proces. Zaposleni, ki so se ukvarjali z nabavo, prevzemali blago in delali v skladiščih, so delali v izjemno stresnih okoliščinah več kot 30 dni, tudi ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih. "Menimo, da smo zaposleni z nadčloveškimi napori v kritičnih trenutkih opravili izjemno delo, zato zavračamo slabšalno označevanje delavcev v medijih," so poudarili.

Gale je "opozarjal na nevzdržne razmere in iskal rešitve"

Po njihovih navedbah se je Gale medijsko izpostavil z upanjem, da ustavi dogajanje, v katerega je, ne po svoji volji, padel zavod. Preden je stopil pred javnost, je opozarjal pristojne na nevzdržne razmere in iskal rešitve, so spomnili po navajanju STA. "Našega sodelavca Ivan Galeta poznamo kot človeka, ki je v svojem odnosu do soljudi in dela časten, človeka, ki se je vedno izkazal kot strokoven, dober, zanesljiv in pravičen delavec. Vedno se je zavzemal za vse zaposlene na zavodu, ne glede na njihov položaj," so še zapisali.

Gale je v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija konec aprila pričal o pritiskih predstavnikov ministrstva za gospodarstvo in drugih pri poslih za dobavo opreme, potrebne v epidemiji novega koronavirusa, med drugim v posel z družbo Geneplanet. Vlada je medtem sprejela poročilo o nabavi zaščitne opreme, ki ga bodo v ponedeljek na izredni seji obravnavali poslanci. Minister pa se bo moral zagovarjati tudi na interpelaciji.